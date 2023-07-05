Окруженный останками людей и животных. Обнаружен еще один "портал в подземный мир" возле Чичен-Ицы

В глубинах подводной пещеры вблизи Чичен-Ицы, Мексика, исследователи наткнулись на жуткую находку — "портал в подземный мир" эпохи майя. Это таинственное место предлагает увлекательный взгляд на древние ритуалы и верования.

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Вблизи исторического памятника Чичен-Ица, Мексика, лежит удивительное открытие, известное как "портал в подземный мир". Это загадочное место, окруженное нагромождением человеческих и животных скелетов, привлекло внимание исследователей, пишет Dailystar.co.uk.

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Первое открытие этой своеобразной локации произошло в 2021 году во время экспедиции дайверов, которые углубились в просторы подводной пещеры, расположенной на глубине 4,6 метра под поверхностью воды в сеноте Сан-Андрес, что на полуострове Юкатан.

Подводные исследования принесли невероятную коллекцию из 38 скелетных останков. Среди них обнаружили кости человеческой ноги, броненосца, собаки, индейки и орла. Присутствие именно этих скелетных элементов вызвало среди историков предположение о возможном использовании стоящего рядом каноэ в древних ритуалах майя, связанных с переходом умерших в потусторонний мир, как указано в пресс-релизе, изданном Национальным институтом антропологии и истории (INAH).

Существует предположение, что каноэ вместе с человеческой ногой и костями броненосца могло служить инструментом, который майя использовали в древних ритуалах. Броненосец, известный своим плавательным мастерством, имел символическое значение для майя, будучи намеком на вход в подземный мир.

Александра Биар, археолог из французского Национального центра научных исследований (CNRS), объясняет это понятие, ссылаясь на керамику майя, что изображает броненосца как божественный "стул", на который ставят ноги люди.

Кроме того, майя приписывали сверхъестественные свойства пещерам и сенотам, рассматривая их как ворота в подземный мир. Броненосец воспринимался как "аватар" божества, известного как Бог L, который принимал облик ягуара и имел наивысший статус среди богов потустороннего мира.

Это божество неразрывно ассоциировалось с дождем и молнией, а его характерный плащ имел узор, напоминающий панцирь броненосца. Считалось, что грозное существо служило физическим проявлением божества на Земле. Биар отмечает связь между этими верованиями и археологическими находками, содержащимися в сеноте.

Присутствие каноэ рядом со скелетными останками дополнительно указывает на потенциальное участие пещеры в сакральных ритуалах. Это судно, описанное как "очень тяжелое", кажется плохо приспособленным для легкой навигации и водонепроницаемости. Такие характеристики позволяют предположить, что каноэ спроектировано и использовалось именно для ритуальных целей, а не для практической пользы.

Поскольку исследование портала в подземный мир продолжается, исследователи ожидают разгадать больше тайн, окружающих это необычное место, и пролить свет на загадочные ритуалы, которые практиковала древняя цивилизация майя.

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