Загублена назва міста мая: археологи зробили нове відкриття в Окомтуні

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) зробили відкриття на пам'ятці Окомтун у мексиканському штаті Кампече. Використовуючи найсучасніші технології, дослідники змогли розкрити таємниці, приховані в цьому місті мая.

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Окомтун, що займає величезну територію приблизно 123,5 акра, датується епохою класичного періоду, між 250 і 1000 роками нашої ери. Однак, із наближенням 10 століття нашої ери населення почало зменшуватися, що врешті-решт призвело до занепаду цього місця, пише HeritageDaily.

Цей прикрий випадок збігся з поширенішим занепадом мая, бурхливим періодом, позначеним занедбанням численних міст по всій південній низовині.

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Під час ретельних обстежень на місці археологи підтвердили існування численних величних споруд. Серед цих дивовижних архітектурних чудес — кілька пірамідальних споруд висотою понад 15 метрів, просторі площі, видовжені споруди, розташовані у формі концентричних кіл, і навіть залишки майданчика для гри в м'яч — популярної розваги серед стародавніх мая.

Особливу увагу дослідників привернув 80-метровий прямокутний акрополь, розташований всередині цього архітектурного комплексу. Під час розкопок у північно-західній зоні виявлено мегалітичну кам'яну брилу, прикрашену складними гравіюваннями.

Цей надзвичайний артефакт, що має ширину 1,82 м, спочатку був невіддільною частиною монумента. На його поверхні викарбувано сцени і стародавні ієрогліфи мая.

Після дослідження ієрогліфічного тексту, увагу дослідників привернула логограма "щелепа", що символізує "володаря" в писемності мая. Над цим важливим символом перепліталася низка складів, що утворювали слово "Маатц".

Під час ретельних обстежень на місці археологи підтвердили існування численних величних споруд Фото: Ivan Ṡprajc

Хоча точне тлумачення цього терміну залишається предметом подальшого аналізу, він потенційно натякає на позначення правителя або вельможі. Крім того, можна припустити, що термін "Маатц" стосується або первісної назви Окомтуна, або альтернативного місця розташування.

Практика переміщення пам'яток у регіоні мая не була рідкістю, про що свідчать подібні випадки, що траплялися на інших визначних пам'ятках, таких як Чактун, Коба, Калакмул і Тікаль.

Під час розкопок навколо кам'яної брили з гравіюванням знайдено безліч підношень. Серед них виділяється ретельно вирізьблена кістка, перетворена на восьмикутну. Крім того, знайдено двостороннє крем'яне вістря і чимало керамічних фрагментів.

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