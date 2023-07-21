Найденный в немецком магазине похищенный артефакт майя вернулся домой: чем он уникален

18 июля через мексиканское консульство во Франкфурте-на-Майне репатриировали древнюю рельефную скульптуру майя, которую считали похищенной из Мексики.

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Этот артефакт, реликвия цивилизации майя, демонстрирует рельефную резьбу профиля черепа. Историки считают, что когда-то он был частью большего ансамбля резных фигур, предназначенных для изображения цомпантли — стойки из черепов у древних народов Месоамерики, которую использовали для публичного показа черепов военнопленных или жертвенных жертв, пишет The Art Newspaper.

Объект, вероятно, происходит из низин северного Юкатана 750-1244 гг. до н.э. Его характеристики совпадают с другими артефактами, найденными в Чичен-Ица, доиспанском городе, построенном примерно в 455 году.

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Добровольная реституция этого артефакта является значительным достижением мексиканской кампании #MiPatrimonioNoSeVende, что переводится как "Мое наследие не продается". Эта инициатива в социальных сетях, поддержанная мексиканским правительством, направлена на возвращение незаконно вывезенных культурных ценностей.

Мексика стала свидетелем других успехов этой кампании. В частности, в декабре прошлого года Нидерланды вернули властям Мексики 223 артефакта.

В своем заявлении представитель Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) отметил, что реституция этой археологической находки демонстрирует усилия и успех правительства в выявлении и репатриации национального достояния из-за рубежа. Это также показывает долгую борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей и международное сотрудничество для сохранения исторического наследия народов.

Относительно будущей экспозиции найденного артефакта в заявлении не содержится конкретной информации. Однако стоит отметить, что INAH сейчас работает над созданием нового музея в Чичен-Ике, где будут размещены различные артефакты, найденные на месте раскопок и в других регионах.

Эта инициатива появилась накануне противоречивого проекта "Поезд Майя" стоимостью 20 миллиардов долларов, который, как ожидается, привлечет еще больше посетителей к Чичен-Ице — уже самому посещаемому археологическому объекту Мексики.

Ранее Фокус писал о скандале вокруг Лувра. Италия требует возвращения артефактов, которые считаются похищенными.

А также мы рассказывали, как Нидерланды возвращают ценные артефакты бывшим колониям.