Знайдений в німецькому магазині викрадений артефакт мая повернувся додому: чим він унікальний

18 липня через мексиканське консульство у Франкфурті-на-Майні репатріювали стародавню рельєфну скульптуру мая, яку вважали викраденою з Мексики.

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Цей артефакт, реліквія цивілізації мая, демонструє рельєфне різьблення профілю черепа. Історики вважають, що колись він був частиною більшого ансамблю різьблених фігур, призначених для зображення цомпантлі — стійки з черепів у стародавніх народів Месоамерики, який використовували для публічного показу черепів військовополонених або жертовних жертв, пише The Art Newspaper.

Об'єкт, ймовірно, походить з низин північного Юкатану 750-1244 рр. до н.е. Його характеристики збігаються з іншими артефактами, знайденими в Чичен-Іца, доіспанському місті, побудованому мая приблизно 455 року.

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Добровільна реституція цього артефакту є значним досягненням мексиканської кампанії #MiPatrimonioNoSeVende, що перекладається як "Моя спадщина не продається". Ця ініціатива в соціальних мережах, підтримана мексиканським урядом, спрямована на повернення незаконно вивезених культурних цінностей.

Мексика стала свідком інших успіхів цієї кампанії. Зокрема, у грудні минулого року Нідерланди повернули владі Мексики 223 артефакти.

У своїй заяві представник Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH) зазначив, що реституція цієї археологічної знахідки демонструє зусилля та успіх уряду у виявленні та репатріації національного надбання з-за кордону. Це також показує довгу боротьбу з незаконним обігом культурних цінностей та міжнародне співробітництво задля збереження історичної спадщини народів.

Щодо майбутньої експозиції знайденого артефакту в заяві не міститься конкретної інформації. Однак варто зазначити, що INAH наразі працює над створенням нового музею в Чичен-Іці, де будуть розміщені різні артефакти, знайдені на місці розкопок та в інших регіонах.

Ця ініціатива з'явилася напередодні суперечливого проєкту "Потяг Мая" вартістю 20 мільярдів доларів, який, як очікується, приверне ще більше відвідувачів до Чичен-Іци — вже найбільш відвідуваного археологічного об'єкта Мексики.

Раніше Фокус писав про скандал навколо Лувру. Італія вимагає повернення артефактів, які вважаються викраденими.

А також ми розповідали, як Нідерланди повертають цінні артефакти колишнім колоніям.