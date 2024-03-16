Гигантский паразит заразил 2-летнюю девочку: источником оказались живущие рядом животные

Играясь недалеко от загона со свиньями, девочка скорее всего проглотила яйца паразита, в результате чего он проник в ее кишечник и начал незаметно повреждать ее организм.

В результате пугающего открытия маленькая девочка, живущая на ферме в штате Миссисипи, оказалась скрытым носителем паразитического круглого червя. Ребенок, которому было всего два года, начал испытывать желудочные спазмы и диарею, потеряв аппетит в течение двух недель. Ситуация приняла драматический оборот, когда мать обнаружила в ее подгузнике огромного червя, пишет Daily Mail.

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Исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США определили найденного паразита как Ascaris lumbricoides, разновидность крупного круглого червя, после того как мать сняла его движение на видео. Предполагается, что ребенок заразился паразитом от одной из свиней на их ферме. Аскариды могут жить в кишечнике людей и животных, передавая свои яйца через фекалии. Если эти яйца попадают в организм, они вылупляются, и цикл заражения начинается заново.

Семья, прожившая в США 13 лет после переезда из Мексики, отметила, что девочка и ее сестра-близнец иногда играли с домашними растениями и ели грязь — поведение, нередкое для маленьких детей, но, как показала история, несущее определенные риски для здоровья. Учитывая наличие свиней на их ферме, которые являются известными переносчиками паразитических червей, сотрудники здравоохранения пришли к выводу, что ребенок, скорее всего, проглотил яйца червей из почвы, загрязненной свиными фекалиями либо через грязь в домашних растениях.

Аскаридоз, инфекция, вызываемая Ascaris lumbricoides, может протекать обманчиво тихо, часто не проявляя никаких симптомов. Однако когда симптомы появляются, они могут варьироваться от легкого дискомфорта в животе до сильных болей. Несмотря на относительно нулевой эффект на повседневной жизни, аскаридоз не является редкостью: по оценкам экспертов, в одних лишь США в любой момент времени насчитывается четыре миллиона случаев заболевания.

Найденный в подгузнике девочки огромный паразит Фото: Centers for Disease Control and Prevention

Девочке назначили лечение ивермектином — препаратом, используемым для борьбы с различными паразитарными инфекциями, который, к счастью, смог очистить организм от червя. После этого в анализах ее кала не было обнаружено никаких других червей или яиц. Несмотря на то что к моменту посещения дома сотрудниками здравоохранения свиньи семьи уже были отправлены на убой, родители ребенка извлекли серьезный урок о соблюдении гигиены, особенно после контакта с грязными поверхностями и животными.

Отсутствие глистов или яиц в организме девочки говорит о том, что у нее была инфекция, вызванная всего одним червем, что, хотя и не так серьезно, как могло бы быть, напоминает нам об устойчивости этих паразитов: они могут жить в организме человека до двух лет, а их яйца могут сохранять жизнеспособность в почве до десяти лет.

Это событие произошло на фоне того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний уделяет повышенное внимание паразитарным инфекциям, после того как в сельской местности Алабамы был зафиксирован рост числа случаев заражения анкилостомами. Заражение различными организмами является постоянной проблемой и ключевую роль в борьбе с ней играет необходимость соблюдения личной гигиены и гигиены окружающей среды для предотвращения таких инфекций, особенно в районах, где люди и животные живут в непосредственной близости друг от друга.

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