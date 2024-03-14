Уникальное открытие: почему NASA связало молодые звезды с коктейлем "Маргарита" (фото)

Астрономы обнаружили в космосе ключевые ингредиенты, необходимые для создания обитаемых планет.

Согласно сообщению NASA, астрономы использовали космический телескоп Уэбб для наблюдения за двумя новорожденными звездами. В результате вокруг этих звезд ученые обнаружили важные химические ингредиенты, которые помогают возникать жизни на планетах, пишет CBS News.

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Ключевые химические соединения, которые NASA связывает с возникновением обитаемых планет, а также с алкогольным коктейлем "Маргарита", уксусом и укусами муравьев, были обнаружены вокруг новорожденных звезд под названием IRAS 2A и IRAS 23385.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили ледяные химические соединения, среди которых есть этанол (используется в алкогольных напитках) и уксусная кислота (является составляющей уксуса). Также ученые обнаружили такое химическое вещество, как муравьиная кислота, которая выделяется некоторыми муравьями во время укусов. Среди обнаруженных химических соединений также присутствуют метан, формальдегид и диоксид серы.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили ледяные химические соединения вокург двух молодых звезд Фото: NASA

Согласно сообщению NASA, вокруг новорожденных звезд еще не начался процесс формирования планет, но обнаруженные химические соединения являются ключевыми ингредиентами для того, чтобы на этих планетах возникла жизнь.

Больше всего астрономов заинтересовала звезда IRAS 2A, которая имеет небольшую массу, а потому похожа на новорожденное Солнце. Это значит, что в ее окрестностях происходят похожие процессы, которые были на ранних стадиях формирования Солнечной системы. Ученые предполагают, что обнаруженные химические соединения вокруг новорожденной звезды могли также присутствовать на ранних этапах жизни Солнечной системы.

По словам астрономов, по мере развития молодой звездной системы все обнаруженные молекулы могут стать частью будущих планет и это может сделать их потенциально обитаемыми мирами.

Ледяные соединения, которые обнаружили ученые состоят из сложных органических молекул. И этот открытие поможет получить ответ на один из самых важных вопросов астрохимии: откуда берутся в космосе сложные органические молекулы?

Как уже писал Фокус, астрономы использовали телескоп Уэбб для наблюдения за ранней Вселенной и сделали неожиданное открытие. Они обнаружили галактику, которая прекратила процесс создания новых звезд, то есть стала мертвой, тогда, когда в остальной части ранней Вселенной наоборот происходило бурное формирование новых звезд. Согласно теориям, такая галактика не должна существовать, но у астрономов есть некоторые версии относительно того, что же произошло на самом деле.

Также Фокус писал о том, что с помощью наземного телескопа ученые сделали новое потрясающее изображение известного остатка сверхновой, расположенного на расстоянии 800 световых лет от нас. В этом остатке обнаружили химические элементы, которые создал взрыв звезды и которые затем распространились по космосу. Среди этих элементов, в частности, есть углерод и кислород.