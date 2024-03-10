Это невозможно: обнаружена уже мертвая галактика, когда Вселенная была еще молодой (фото)

Астрономы обнаружили самую древнюю мертвую галактику, которая находилась в таком состоянии уже через 700 млн лет после Большого взрыва, но это невозможно.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили галактику, которая уже умерла, когда Вселенной было 700 млн лет. То есть у нее закончились газ и пыль для создания новых звезд. Но, согласно теории, для этого галактике потребовались бы миллиарды лет. Поэтому астрономы пытаются выяснить, что же произошло на самом деле, ведь пока данное явление объяснить невозможно, пишет ScienceAlert.

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Несмотря на то, что в первые несколько сотен миллионов лет во Вселенной происходило бурное появление новых звезд, ведь в раннем космосе было очень много необходимых компонентов, обнаруженная астрономами галактика поставила их в тупик.

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Астрономы выяснили, что в галактике JADES-GS-z7-01-QU уже через 700 млн лет после Большого взрыва загадочным образом прекратился процесс образования новых звезд, хотя это противоречит общепринятой теории эволюции ранней Вселенной.

По словам ученых современные модели космологии не могут объяснить, как эта галактика смогла очень быстро сформироваться менее чем через 1 млрд лет после Большого взрыва и так же быстро прекратить создание новых звезд.

Сейчас астрономы пытаются понять, что же произошло с этой галактикой и какие факторы могли повлиять на остановку ее развития. По словам ученых, только в более позднее времена в истории Вселенной можно увидеть, как галактики перестают создавать новые звезды под влиянием черных дыр или других явлений. Например, другие мертвые галактики остановили создание новых звезд только примерно через 3 млрд лет после Большого взрыва. Это значит, что в ранней Вселенной эволюция галактик могла происходить намного быстрее, чем ожидалось.

По словам ученых современные модели космологии не могут объяснить, как эта галактика смогла очень быстро сформироваться менее чем через 1 млрд лет после Большого взрыва и так же быстро прекратить создание новых звезд Фото: ScienceAlert

Авторы исследования говорят, что обнаруженная галактика JADES-GS-z7-01-QU является самой древней мертвой галактикой из всех известных и в то же время она имеет намного меньшую массу, чем подобные ей объекты.

На основе наблюдений астрономы пришли к выводу, что в этой молодой галактике в течение от 30 до 90 млн лет продолжалась фаза интенсивного образования звезд, но затем все внезапно прекратилось. Но почему так произошло, пока остается загадкой.

По словам ученых, ясно одно – процесс формирования звезд прекратился потому, что закончились газ и пыль для их создания. Возможно, сверхмассивная черная дыра в центре галактики поглотила большую часть вещества, необходимого для появления звезд. Возможно, эта же черная дыра благодаря свои струям вытолкнула очень много вещества за пределы галактики. Но есть еще один вариант развития событий, который не отбрасывают ученые. Возможно, слишком быстрый и интенсивный процесс появления звезд привел к тому, что запасы необходимого для их появления вещества очень быстро истощились.В то же время астрономы не уверены, что любая из этих версий может объяснить то, что они увидели. Поэтому поиск ответа продолжается.

Хотя авторы исследования считают, что космический телескоп Уэбб увидел галактику в ранней Вселенной в тот период, когда она была мертвой, но затем процесс формирования звезд возобновился позже. То есть, возможно, такие галактики могли делать своеобразный перерыв в своей эволюции, но это еще нужно подтвердить.

Как уже писал Фокус, астрономы смогли разгадать одну загадку и выяснили, что же на самом деле заставляет черные дыры расти.