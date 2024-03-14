За 10 лет "капля" в океане убила 7000 горбатых китов: что это за серийный убийца (фото)

В новом исследовании ученые смогли раскрыть причину гибели тысяч горбачей в Тихом океане — названо то, что их убило.

Новое исследование с использованием искусственного интеллекта показывает, невероятное сокращение популяции горбатых китов в северной части Тихого океана в период с 2012 по 2021 годы. Результаты показали, что за последние 10 лет в этом регионе были уничтожены около 7000 горбачей, пишет Live Science.

В своей работе ученые использовали данные за последние два десятилетия и обнаружили, что в последние 10 лет популяция горбатых китов в северной части Тихого океана сократилась на 20%. Любопытно, что массовая гибель китов совпала с самой сильной морской волной в мире, которую также назвали "капля".

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Авторы исследования считают, что горбачи могли погибнуть от голода, вызванного катастрофическими последствиями морской жары. Отметим, ранее ученые связали это катастрофическое климатическое событие с массовой смертностью сразу нескольких видов морских птиц.

Еще в 20 веке популяции горбатых китов по всему миру оказались под угрозой исчезновения из-за коммерческого китобойного промысла. Нынешние оценки ученых свидетельствуют о том, что в период с 1900 по 1976 годы было убито почти 32 000 горбатых китов. В результате этого массового убийства популяция горбатых китов в северной части Тихого океана сократилась примерно до 1200-1600 особей, когда коммерческий вылов был запрещен в 1976 году.

В новом исследовании ученые использовали искусственный интеллект для автоматического распознания изображений хвостов горбатых китов, полученных от ученых и общественности. В общей сложности ИИ обработал более 132 000 фото хвостовых плавников китов и смог опознать 30 484 отдельные особи.

Впервые обнаруженная в 2013 году, "капля" вызвала повышение температуры океана на от 2,2 до 5,6 градусов по Цельсию выше среднего Фото: NASA

Далее, используя эти данные, команда смогла оценить изменения численности популяции китов за последние 20 лет. Результаты показали прирост в период с 2002 по 2012 годы — в среднем на 5,9% в год. Однако с 2012 по 2021 годы численность китов упала на 20% до 26 662 особей.

Далее команда заметила, что сокращение популяции китов совпало с появлением "капли" в Тихом океане, участка воды, связанного с изменением климата. Впервые "капля" была обнаружена в 2013 году, тогда ученые обнаружили, что температура в ней на 2,2-5,6 градусов по Цельсию выше средней. Ученые продолжили наблюдать за областью и обнаружили, что "капля" разрослась и в конце концов заняла около 4 миллионов квадратных километров от залива Аляски до Мексики.

Волна тепла продолжалась около 3 лет, что привело к цветению токсичных водорослей, изменения распространения рыб, а также бесчисленных сбоев в коммерческом рыболовстве и гибели морских обитателей. К нормальным показателям эта область океана вернулась лишь в 2016 году.

Ученые предполагают, что эта волна морской жары погубила огромное количество организмов, находящихся в самом низу пищевой цепи. Далее происходит эффект домино, в результате которого снижается количество пищи для мелких существ, а затем и крупных. Горбатые киты питаются крилем, анчоусами, сельдью и другими рыбами и теперь ученые считают, что в период "процветания капли" они, вероятно, страдали от голода.

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