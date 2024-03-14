Столкновение галактик Млечный Путь и Андромеды неизбежно: процесс уже начался (фото)

Астрономы считают, что две большие галактики уже начали обмениваться звездами.

Сейчас астрономам известно, что спиральная галактика Андромеды, которая является самой близкой крупной галактикой к Млечному Пути, движется по направлению к нам. В результате через несколько миллиардов лет наша галактика и ее сосед столкнутся и начнется процесс слияния двух объектов. Но недавнее исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показывает, что две галактики уже начали обмениваться звездами задолго до того, как ожидается их слияние, пишет Universe Today.

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Некоторые люди считают, что звезды являются неподвижными объектами, но на самом деле они двигаются. Но из-за огромных расстояний в межзвездном пространстве это движение практически незаметно.

Но существует такой тип астрономических объектов под названием сверхскоростные звезды, и они являются одними из самых быстрых объектов в нашей галактике. Эти звезда летят сквозь космос со скоростью 1000 км/с, в то время как Земля перемещается в космосе со скоростью примерно 30 км/с. Первую сверхскоростную звезду астрономы обнаружили 19 лет назад и с тех пор стало известно, что некоторые из них могут покинуть Млечный Путь.

Млечный Путь Фото: NASA

Обычно звезды двигаются вокруг центра галактики. Например, чтобы совершить такое путешествие и сделать полный оборот вокруг центра Млечного Пути Солнцу необходимо 220 млн лет. Астрономы считают, что причина высокой скорости сверхскоростных звезд связана с гравитационным взаимодействием между двойными звездными системами и черными дырами. Во время этого процесса черная дыра звездной массы или сверхмассивная черная дыра в центре галактики притягивает к себе одну из звезд, в то время как другая улетает с огромной скоростью. Также существует предположение, что сверхскоростные звезды появляются, когда в двойной системе одна из звезд взрывается сверхновой. Еще одна теория гласит, что такие звезды являются продуктом гравитационного взаимодействия между галактиками.

Галатика Андромеды Фото: BBC

Чтобы понять взаимодействие между Млечным Путем и галактикой Андромеды, авторам исследования пришлось провести очень тщательный анализ. Сначала им нужно было понять относительное движение двух галактик, затем им пришлось смоделировать гравитационный потенциал всей системы. Это общее ускорение, которое действует на объект в любой точке каждой из галактик в любой момент времени. Наконец, ученые смогли создать моделирование движения звезд для отображения траекторий движения сверхскоростных звезд.

Сейчас астрономам известно, что спиральная галактика Андромеды, которая является самой близкой крупной галактикой к Млечному Пути, движется по направлению к нам. В результате через несколько миллиардов лет наша галактика и ее сосед столкнуться и начнется процесс слияния двух объектов Фото: NASA

Ученые рассчитали траектории полета 18 млн таких звезд и моделирование показало, что небольшое количество сверхскоростных звезд улетели из галактики Андромеды и направляются к нашей галактике. Астрономы выяснили, что многие из таких звезд приблизительно сохраняют свою начальную скорость движения, но некоторые замедляются настолько сильно, что их может захватить Млечный Путь.

Авторы исследования нанесли на карту космоса смоделированное положение звезд и сопоставили данные с положениями высокоскоростных звезд, за которыми наблюдал космический телескоп Gaia. В результате обнаружилось, что смоделированное распределение положений звезд соответствует данным Gaia.

Астрономы пришли к выводу, что высокоскоростные звезды из галактики Андромеды действительно могут перемещаться в Млечный Путь. Хотя это и не тысячи звезд, тем не менее их можно обнаружить, считают ученые.

Как уже писал Фокус, недавно мимо галактики Андромеды пролетала комета с "рогами", которая в июне будет находится очень близко к Земле.

Также Фокус писал о том, почему планета Уран была обнаружена совершенно случайно. Интересно, что до того, как Уран был открыт, планету видели пару десятков раз, но принимали ее за еще одну звезду.