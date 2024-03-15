Успешный полет, но не совсем: как прошел запуск ракеты Starship компании Илона Маска (видео)

Компания SpaceX отправила гигантскую мегаракету в космос, но не все пошло по плану, как и во время прошлых двух испытаний.

После двух неудачных испытательных запусков в космос самой большой и самой мощной ракетной системы в мире Starship от компании SpaceX Илона Маска, 14 марта состоялся третий полет. Хотя он был намного успешнее двух предыдущих, все же две главные составляющие Starship не дожили до мягкого приземления, пишет Space.

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14 марта с космодрома компании SpaceX в штате Техас состоялся третий испытательный запуск мегаракеты Starship, которая в полностью собранном виде имеет высоту 122 метра. Она состоит из двух компонентов: ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, который находится над ней и имеет высоту 50 метров.

Два испытательный полета мегаракеты в прошлом году закончились взрывами, но инженеры SpaceX использовали полученные данные и внесли технологические изменения, чтобы третий полет оказался успешным. В принципе, можно сказать, что он прошел точно лучше, чем прошлые два полета. Одним из важных достижений является то, что космический корабль улетел в космос и впервые достиг орбитальной скорости. Но для обоих составляющих ракетной системы Starship все закончилось не очень хорошо.

Фото: SpaceX

Через несколько секунд после запуска всех 33 двигателей Raptor, которыми оснащена первая ступень мегаракеты, Starship отправилась в свой третий испытательный полет. Кстати, это произошло как во время празднования 22-летия компании SpaceX.

Фото: SpaceX

Высоко в небе две ступени Starship разделились примерно через 2 минуты 45 секунд после старта, и ракета-носитель Super Heavy начала подготовку к приводнению в Мексиканском заливе, а космический корабль Starship полетел в космос. Но двигатели первой ступени мегаракеты не запустились, а потому она просто упала.

Важно отметить, что новая мегаракета SpaceX, предназначенная для доставки полезной нагрузки и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс, должна быть многоразовой. То есть и ракета-носитель и космический корабль смогут выполнять много полетов, ведь предусмотрено их мягкое возвращение на Землю.

В то же время космический корабль, который улетел в космос, все же не вышел на околоземную орбиту, а вошел в суборбитальную фазу полета. Ожидалось, что через 65 минут корабль мягко приводнится в Индийском океане, но во время входа в атмосферу связь с кораблем была потеряна и он также просто упал.

Фото: SpaceX

Хотя испытание прошло не совсем успешно, представители SpaceX заявили, что все же удалось достичь нескольких ключевых целей во время полета. Причины очередной катастрофы теперь будут исследованы, чтобы понять, что же произошло и с ракетой-носителем и космическим кораблем, которые вместе составляют мегаракету Starship.

Но компании SpaceX нужно срочно решать технологические проблемы и показать, что ракетная система может успешно выполнять поставленные задачи. Как минимум потому, что компания Илона Маска заключила контракт с NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны в 2026 году с помощью посадочного корабля, который является одной из версий космического корабля Starship. То есть у SpaceX осталось мало времени, чтобы NASA подтвердило, что корабль готов к использованию в исторической лунной миссии.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что обломки межзвездного метеорита, который упал на Землю 10 лет назад не были найдены в прошлом году. Исследование предполагает, что эти обломки имеют земное происхождение и им 790 тысяч лет.

Что касается SpaceX, то уже в который раз наблюдатели за небом стали свидетелями странного явления, которое создают ракеты компании Илона Маска после выполнения миссии, как уже писал Фокус.