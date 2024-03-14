Упал в 2014 году. Выяснилось, что обломки межзвездного объекта на 790 000 лет старше (фото)

Новое исследование объясняет происхождение найденных учеными на дне океана металлических сфер.

Related video

В прошлом году группа ученых под руководством Ави Леба из Гарвардского университета обнаружила на дне Тихого океана металлические крошечные сферы, которые вероятно были остатками первого межзвездного метеорита, упавшего на Землю в 2014 году. Но новое исследование предполагает, что эти сферы появились на 790 тысяч лет раньше, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Солнечная система не существует в виде изолированного объекта в космосе, ведь она появилась в одном регионе вместе с сотнями похожих звездных систем. Даже сейчас время от времени Солнечная система взаимодействует с межзвездными объектами, которые ее посещают, такими как Оумуамуа и комета 2I/Борисова. Поэтому можно предположить, что некоторые межзвездные объекты могли попасть на Землю.

Важно

Охота на межзвездных гостей: предложен способ поймать нечто похожее на Оумуамуа (фото)

В прошлом году Ави Леб и его команда привлекли много внимания научного сообщества, когда заявили, что они обнаружили на дне Тихого океана некоторые из межзвездных веществ. Но новое исследование показывает, что эти вещества имеют более земное происхождение.

Межзвездный объект

Исследование ученых было основано на том факте, что в 2014 году в атмосферу Земли вошел межзвездный метеорит, который упал где-то у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Наблюдения за траекторией полета этого метеорита позволили учены предположить, что он прибыл не из Солнечной системы. Поэтому было принято решение обнаружить вероятные обломки этого метеорита.

В прошлом году Ави Леб и его команда привлекли много внимания научного сообщества, когда заявили, что они обнаружили на дне Тихого океана некоторые из межзвездных веществ Фото: ScienceAlert

В результате ученые обнаружили на морском дне маленькие, богатые железом сферы. Ученые проанализировали состав этих сфер и обнаружили, что распределение изотопов химических элементов в них настолько необычно, что они, скорее всего точно имеют межзвездное происхождение.

Хотя эти выводы звучали достаточно убедительно, траектория полета метеорита на самом деле не так хорошо известна. С другой стороны, известно лишь предположительное место, где могли упасть обломки этого объекта, а потому сложно доказать, что найденные сферы принадлежат именно ему, считают авторы нового исследования.

Сферы имеют земное происхождение

С другой стороны, необычное распределение изотопов химических элементов нередко встречается и в Солнечной системе. Как показывает новое исследование, существует подобное распределение соотношений изотопов железа в объектах из Солнечной системы, в частности, это касается соотношений изотопов 57Fe и 56Fe. Соотношение изотопов обнаруженных сферах находится в пределах этого диапазона настолько хорошо, что вероятность того, что они окажутся межзвездными, составляет менее 1 к 10 000. Значит, эти сферы имеют земное происхождение, считают авторы исследования.

В результате ученые обнаружили на морском дне маленькие, богатые железом сферы. Ученые проанализировали состав этих сфер и обнаружили, что распределение изотопов химических элементов в них настолько необычно, что они, скорее всего точно имеют межзвездное происхождение Фото: Daily Mail

Ученые считают, что эти сферы были созданы в результате ударного события, то есть падения астероида и они выяснили есть пример такого же воздействия на земную поверхность, во время которого могли появится подобные сферы.

Регион, в котором были обнаружены металлические сферы частью так называемого Австралазийского тектитового поля, которое простирается от Юго-Восточной Азии до Антарктиды. Тектиты — это тип оплавленных пород, которые возникли на Земле в результате падения астероидов. Так вот вышеуказанное поле образовалось в результате падения астероида примерно 790 тысяч лет назад.

Ученые изучили соотношения изотопов и обнаружили, что они соответствуют соотношениям в других известных тектитах. То есть найденные сферы все же имеют земное происхождение. Но это не значит, что межзвездных метеоритов не существует и скорее всего они есть и на Земле, просто еще не были обнаружены, считают ученые.

Как уже писал Фокус, Ави Леб продолжает настаивать на том, что ему удалось обнаружить не просто межзвездный объект, а обломки искусственно созданной инопланетной технологии.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в космосе ключевые ингредиенты, необходимые для создания обитаемых планет.