Пылилась в столовой более 30 лет: картина за 130 долларов на самом деле стоила состояние

Британец нашел в собственном доме подлинную картину известного художника Уильяма Тернера.

Старую акварельную картину, которая была куплена за 130 долларов, могут продать на аукционе почти за 40 тыс. долларов. Цена резко возросла, когда выяснилось, что картина принадлежит кисти художника Уильяма Тернера, пишет DailyMail.

Картина с изображением часовни в соборе Святого Давида в Пембрукшире, Уэльс, была куплена во время распродажи картин из георгианского особняка в Саффолке в начале 1990-х годов. Она была куплена всего за 130 долларов, и на протяжении последующих 30 лет провисела малоприметной частью интерьера.

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Ситуация изменилась, когда владелец картины обнаружил на картине едва заметную подпись "W Turner". После этого, эксперты смогли подтвердить, что авторство картины принадлежит художнику Уильяму Тернеру.

Теперь на аукционе в Cheffins в Кембридже картина может быть продана по цене от 25 тыс. до 40 тыс. долларов.

"Картина провисела в нашей столовой более 30 лет. Мы периодически обсуждали, что полотно может быть работы Тернера, но дальше этого никогда не заходили. После поездки в Уэльс осенью 2022 года и посещения собой Святого Давида наш интерес к картине возродился", — говорит владелец картины.

Тернер родился в 1775 году и стал художником пейзажистом-романтиком. Талантливый художник начал выставляться в Королевской академии, когда ему исполнилось всего 15 лет. Он нарисовал более 550 картин маслом, 2 тыс. акварелей и 30 тыс. работ на бумаге, часть из которых подарил нации.

Некоторые картины Тернера, такие как пейзаж с замком Кенарвон 1798 года, ушли с молотка почти за 600 тыс. долларов.

Аукционисты отмечают, что это далеко не первый случай, когда неприметная картина стоила целого состояния.

К примеру, в прошлом году гость британской телевизионной программы Antiques Roadshow был шокирован, когда узнал, что старая картина, принадлежавшая его семье 65 лет, оказалась оригинальной работой художника-графика Дэвида Хокни.

Напомним, палеонтолог-любитель выгуливал собаку, когда ему на глаза попалась торчащая из почвы гигантская кость — оказалось она принадлежит динозавру.