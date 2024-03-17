Внезапный поцелуй смерти: на людей из эпохи неолита охотились невидимые убийцы

В древние времена, когда человек только начал осваивать оседлый образ жизни, вместе с этими изменениями к нему начала незаметно подбираться смертельная угроза.

В суровых ландшафтах древней Скандинавии, когда общины перешли от кочевого к сельскохозяйственному образу жизни, на горизонте вдруг появился неожиданный враг. Им стали не враждующие племена или суровый климат, а микроскопические организмы, способные вызывать смертельные заболевания. Новое исследование ученых поведала миру об этой невидимой схватке не на жизнь, а на смерть. Исследователи изучили зубы 38 человек, живших в каменном веке, и извлекли ДНК, чтобы раскрыть историю бактериальных инфекций, которые когда-то поражали эти ранние общества, пишет Yahoo!.

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Зубы, удивительно хорошо сохранившиеся за тысячелетия, служат капсулами времени, позволяющими ученым получить представление о здоровье и образе жизни населения прошлых эпох. Их исследование охватило широкий временной и культурный спектр, анализируя образцы зубов охотников-собирателей и ранних земледельцев из Норвегии и Швеции, датируемые периодом от 9 500 до 4 500 лет назад. Тщательное исследование выявило присутствие нескольких патогенных бактерий, включая самый древний известный экземпляр Y. pestis, виновника чумы, обнаруженный у женщины из южной Швеции. Наряду с этим древним организмом исследователи выявили и другие опасные бактерии, такие как Y. enterocolitica, вызывающая тяжелую кишечную инфекцию, а также патогены, известные сегодня как возбудители пищевых отравлений и ботулизма.

Результаты исследования раскрыли картину угроз для здоровья и жизни, с которыми сталкивались ранние сельскохозяйственные общины, и выявили определенные изменения в структуре заболеваний с появлением оседлой жизни. Присутствие таких бактерий, как N. meningitidis и N. gonorrhoeae, которые распространяются при тесном контакте с людьми, говорит о значительных культурных и социальных изменениях, которые сопровождали этот переход. Эти заболевания, с которыми легко справиться сегодня, представляли бы смертельную угрозу во времена до появления современной медицины. Такими были суровые реалии жизни в эпоху неолита, через которые превозмогали наши предки.

Исследование ученых более подробно рассказало про древнее происхождение болезней, от которых человечество страдает и сегодня, и показало, как сильно изменения в обществе повлияли на адаптацию этих бактерий к новым условиям. Когда жители древней Скандинавии стали заниматься сельским хозяйством и жить в тесных кварталах, они невольно подготавливали почву для распространения инфекционных заболеваний и вспышек инфекций. Изучая ДНК, скрытую в их зубах, ученые собирают воедино картину жизни наших предков, которая может в будущем подсказать нам пути преодоления серьезных кризисов систем здравоохранения.

Ранее Фокус писал о причинах отравления бактериями нашего организма. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.