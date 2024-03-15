Дивный новый мир: в лаборатории из плесени вырастили котлету для бургеров (фото)

Исследователи пытаются создать новые источники пищи, который будут полезны для людей и окружающей среды.

Выращенное в лаборатории мясо уже давно называется одним из методов сохранения окружающей среды, но теперь ученые пошли дальше, предлагая заменить мясо плесенью, пишет DailyMail.

Исследователи из Калифорнийского университета вооружились генной инженерией, чтобы создать заменитель мяса на основе генов, обнаруженных в плесени кодзи. Она используется для ферментации сакэ, соевого соуса и мисо.

Пока ученым удалось с помощью биоинженерии превратить грибок в котлету, которую поджарили, и она выглядела довольно аппетитно. Но, по словам исследователей, это только начало работы.

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Далее ученые собираются поработать над консистенцией продукта и улучшить его вкус, чтобы он мог понравиться даже "самым привередливым ценителям".

Поджаренная котлета из плесени Фото: Marlin Sargent

В прошлом шеф-повар и теперешний биоинженер Ваю Хилл-Майни со своей командой работает над созданием новых источников пищи, которые будут полезны как для потребителей, так и для окружающей среды.

Хилл-Майни начал изучать плесень под названием Aspergillus oryzae, также известной как плесень кодзи. Ученые сосредоточился на геме – молекуле железа, которая присутствует в тканях животных и придает мясу характерный вкус и цвет.

Гем использовали для лабораторно выращенного бургера, который придал ему вкус. Затем команда добавила в продукт антиоксидант, известный как эрготионеин. Он полезен для сердечно-сосудистой системы и используется при лечении печени, болезни Альцгеймера, диабета и других состояний.

После этого плесень, которая была изначально белой, приобрела красный оттенок. Из нее удалили лишнюю воду и измельчили, чтобы придать продукту форму котлеты для бургера.

Пока плесень не готова к употреблению, и следующим шагом будет придание ей подходящей текстуры. Плесени хотят придать текстуру волокон, чтобы они были длиннее и обеспечивали потребителю "более мясные ощущения", говорят ученые.

Но и этого может быть недостаточно, чтобы соответствовать высоким стандартам. Поэтому команда будет изучать возможность увеличения содержания жирных кислот или липидного состава, чтобы повысить питательность продукта.

Хилл-Майни и его команда рекламируют бургер с плесенью как потенциально жизнеспособную альтернативу говяжьим котлетам в будущем.

Напомним, в лаборатории смогли вырастить говяжью вырезку. Британская компания утверждает, что ее лабораторное мясо неотличимо от настоящего по вкусу и структуре.