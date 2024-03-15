Гигантское чудище с панцирем в 2 метра 40 000 лет назад в Амазонке соседствовало с людьми

Исследователи обнаружили останки одной из самых крупных пресноводных черепах, которые когда-либо существовали на Земле.

Новый вид гигантской пресноводной черепахи был описан учеными, обнаружившими огромную челюстную кость, принадлежавшую водному пресмыкающемуся, обитающему тысячи лет назад в бразильской Амазонии. Панцирь этого водного гиганта достигал около 1,8 метра в длину, пишет IFLScience.

Исследователи назвали новый вид древней черепахи Peltocephalus maturin сообщили, что ее гигантский панцирь фактически делает ее крупнее любой ныне живущей черепахи и одной из самых крупных пресноводных черепах, когда-либо живших на Земле.

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По словам соавтора исследования, доктора Габриэля Феррейра из Зенкенбергского центра эволюции человека, обнаружение этой окаменелости знаменует собой последнее известное появление гигантских пресноводных черепах — данные указывают на то, что они существовали намного позже большинства черепах-гигантов, обитающих на планете около 23-5 миллионов лет назад.

Более того, команда предполагает, что эти пресноводные черепахи-гиганты, вполне вероятно, могли соседствовать с поселениями в Южной Америке. Авторы исследования отмечают, что точный возраст останков все еще не ясен: предварительные оценки свидетельствуют о том, что гиганты жили на Земле от 40 000 до 9 000 лет назад, что соответствует позднему плейстоцену.

В то же время археологи считают, что люди прибыли в регионе Амазонки около 12 600 лет назад, а потому ученые предполагают, что гигантские черепахи вполне могли делить с ними эту территорию. Известно, что пресноводные черепахи значительно более подвижны и ловки, однако ученые до сих пор не знают, почему тысячи лет назад они вымерли в Амазонии. Согласно одной из версий, они могли быть истреблены людьми, которые поселились в этом регионе. Вторая теория предполагает, что гигантские черепахи также могли стать жертвами человеческой экспансии.

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