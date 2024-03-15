Защитят важнейший орган: названы полезные продукты для поддержания здоровья почек

Больные почки ставят под угрозу нашу жизнь, но врачи считают, что большинство из заболеваний можно предотвратить. И главным инструментом в их защите является наша диета.

Всемирный день почки посвящен повышению осведомленности о здоровье этого важного органа и о всех неочевидных проблемах, которые с ним возникают. Почки — жизненно важные органы, которые отфильтровывают опасные токсины из крови, и поддержание их здоровья имеет решающее значение. Одним из основных способов сделать это является диета, особенно для людей с заболеваниями почек, которым рекомендуется употреблять продукты с низким содержанием натрия и калия, чтобы избежать дальнейшего вреда здоровью, пишет Hindustan Times.

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Доктор Димпл Джангда, подчеркивает, что для здоровья почек важно выбирать фрукты с высоким содержанием антиоксидантов и низким содержанием фосфора и натрия. Она настоятельно рекомендует такие фрукты, как гранат, клубника, черника, вишня, яблоки и цитрусовые. Эти фрукты не только поддерживают работу почек, но и уменьшают воспаление, и улучшают здоровье сердца. Однако при хронических заболеваниях почек следует избегать фруктов с высоким содержанием калия, таких как абрикосы, бананы и финики.

Ученые посвятили не одно исследование связи диеты и здоровья почек. Они утверждают, что сбалансированная диета для здоровья почек также должна включать в себя не только фрукты. Полезными станут и такие овощи, как цветная капуста и баклажаны. Нежирное мясо, птица, рыба и несоленые морепродукты также будут отличными дополнениями. Эти продукты полезны для людей с заболеваниями почек, поскольку помогают регулировать уровень сахара в крови и снижают нагрузку на орган.

Доктор Джангда также подробно рассказывает о пользе конкретных фруктов. Например, гранаты ценятся за содержание антиоксидантов и низкий уровень фосфора и натрия, что делает их идеальными для укрепления здоровья почек. Ягоды, яблоки и цитрусовые также являются отличным выбором из-за низкого содержания натрия и полезных свойств, таких как содержание витамина С, который может помочь предотвратить образование камней в почках. Авокадо же рекомендовано Национальным почечным фондом, но в нем много калия, поэтому если у вас есть проблемы со здоровьем этого органа, лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее Фокус писал об успешной пересадке модифицированных почек человеку. Сделав смелый скачок на пути к преодолению острой нехватки человеческих донорских почек ученые достигли важной вехи в ксенотрансплантации, успешно пересадив генетически модифицированные свиные почки пациенту с мертвым мозгом.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось сделать самые подробные снимки почек, кишечника и плаценты человека. Задокументировав наши важные и малоизученные органы на клеточном уровне, ученые представили миру самые подробные карты наших органов, когда-либо составленные.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.