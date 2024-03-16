Нас начнут кормить змеями: питонов предложили в качестве альтернативы рогатому скоту

Будущее сельского хозяйства находится под угрозой из-за изменений климата и прочих глобальных сотрясений. Ученые постоянно ищут новые способы производства мяса и в этот раз они выбрали питонов.

Ученые заявили, что разведение питонов для еды может изменить жизни людей и индустрию производства мяса во всем мире. По сравнению с традиционными видами домашнего скота, такими как коровы и куры, питоны привлекают внимание своей неприхотливостью в обслуживании и впечатляющей выгодой в соотношении съеденного корма к мясу. Их исследование предполагает, что мясо питона может стать следующей важной вехой в нашем стремлении в поисках чистых и доступных источников белка, пишет Live Science.

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Питоны обладают рядом преимуществ, которые делают их идеальными кандидатами для разведения в целях добычи мяса. Этим ползучим существам не нужно много места и воды, они почти не производят отходов и могут месяцами обходиться без пищи благодаря своей уникальной биологии. Кроме того, их скорость роста просто поразительна. Не имея ни ног, ни крыльев, на которые можно было бы потратить ресурсы, питоны быстро набирают массу, что делает их отличным источником мяса. Исследование, проведенное под руководством зоолога Патрика Ауста, проливает свет на то, насколько эффективно эти животные превращают пищу в белок.

Исследование проводилось в Таиланде и Вьетнаме, где команда наблюдала за ростом бирманских и сетчатых питонов в течение года. Несмотря на то, что питонов кормили всего раз в неделю, они набирали вес с впечатляющей скоростью и были готовы к добыче всего через 12 месяцев. В исследовании также подчеркивается, что около четверти потребляемой змеями пищи перерабатывается непосредственно в мясо, а 82% массы их тела съедобны. Если сравнить это с крупным рогатым скотом, у которого только 63% массы тела является пригодным для употребления мясом, становится ясно, что питоны могут стать лидерами в области эффективного производства мяса.

Однако к мысли о том, что питон может стать обедом, придется привыкнуть, особенно учитывая распространенную настороженность по отношению к змеям. Но благодаря их способности контролировать популяцию грызунов и перерабатывать отходы других мясных производств, разведение питонов может не только предложить новый источник белка, но и способствовать более устойчивому ведению сельского хозяйства в целом. Исследование подчеркивает важность преодоления трудностей в разведении змей и устранения страхов, связанных с этими рептилиями, чтобы в полной мере оценить преимущества, которые они могут принести нашим желудкам и планете.

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