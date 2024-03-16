Зубрежка материала не поможет: ученые открыли лучший способ запоминать информацию

Наша память является сложной совокупностью различных процессов и недавно ученые обнаружили, что популярный подход зубрежки может быть бесполезным, если нашей целью является усвоение материала.

Исследователи из Темпльского университета и Питтсбургского университета поделились полученными сведениями о том, какие уловки использует наш мозг, чтобы лучше запоминать информацию. Их исследование приоткрывает завесу над процессами, управляющими нашей памятью и говорит о том, что универсальный подход к обучению является ошибочным. Напротив, для улучшения запоминания материала можно смешивать занятия с разной обстановкой и распределять их по времени, пишет The Week.

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В ходе экспериментов исследователей участникам показывали пары предметов и сцен. Иногда эти пары были одинаковыми на протяжении всех занятий, а иногда предмет оставался прежним, а сцена вокруг него менялась. В ходе исследования ученые выяснили, что наш мозг лучше усваивает информацию, когда в ней есть некоторое разнообразие. Оказывается, если мы видим один и тот же предмет в разных сценах, он лучше закрепляется в памяти.

Эмили Коуэн, которая играла главную роль в этом исследовании, рассказала, что они изучали, как время влияет на нашу способность запоминать определенную информацию. Но обстановка, играющая важную роль в процессе стала для них неожиданностью. Сравнивая, как мы вспоминаем информацию в течение коротких периодов и более длительного времени, они выяснили, что ключом к успеху является вовсе не практика повторять что-то снова и снова. Настоящее запоминание происходит, когда мы немного меняем то, что изучаем, и между занятиями проходит некоторое время.

Это исследование продвигает довольно важную и необычную идею: то, как мы распределяем время между занятиями и вносим разнообразие в изучаемый материал, может существенно повлиять на то, насколько хорошо мы его запоминаем. Например, если вы пытаетесь запомнить детали исторического события, вам будет полезно вернуться к этой теме в течение нескольких дней и взглянуть на нее с разных сторон или из разных источников. Такой подход не только углубляет наше понимание предмета, но и делает эти воспоминания более устойчивыми. Коуэн призывает к действию преподавателей, студентов и всех, кто заинтересован в улучшении своей памяти, а также считает, что традиционные занятия по зубрежке материала, возможно, пора обновить, а может и вовсе исключить из возможных подходов

Ранее Фокус писал о том, что наши пальцы обладают собственной уникальной памятью. Ученые выяснили, что наши пальцы рук посылают очень информативные сигналы мозгу о предмете, который мы держим. Более того, они способны сравнивать его с прошлым предметом у нас в руках.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

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