Нашествие клонов. Этим летом Землю заполонят тысячи странных "инопланетных капель" (фото)

Ожидается, что странные студенистые сферы появятся на всех континентах, кроме Антарктиды.

На планете обитают миллионы различных видов животных и некоторые из них имеют весьма инопланетный вид — например, похожи на странный студенистые капли, живущие под водой. Ученые предупредили, что этим летом подобные существа заполонят весь мир: единственное место, где их невозможно встретить — Антарктида, пишет IFLScience.

Эти существа едва ли выглядят, как нечто живое, но они являются первичноротыми животными. Речь идет о мшанках типа Bryozoa, которые встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Ученым известно более 4000 видов мшанок, которые живут в воде, преимущественно морской, однако некоторые виды также способны выживать и в пресной воде.

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Пресноводные мшанки, как правило, выглядят как массивные студенистые капли, которые большую часть жизни проводят, прикрепленными к камням или ветвям деревьев. Эти существа выглядят как "инопланетные комки" или "яйца", однако на самом деле представляют собой колонию из тысячи клонов.

Чаще всего эти колонии начинают формироваться весной, достигают своего пика в конце лета или осенью, а затем отмирают зимой. Ученые отмечают, что колония клонов формируется за счет бесполого размножения: особи, которые производят этот процесс клонирования, называют зооидами, а их длина обычно не превышает 0,8 миллиметра.

Тела зооидов довольно просты и имеют всего одно отверстие, выполняющее роль рта и ануса. Они также состоят из массы органов, известных как полипиды. Зооиды выглядят так, будто у них есть голова, однако на самом деле это не так — фактически это U-образная структура с щупальцами, помогающая фильтровать из окружающей среды пищу, например зоопланктон или водоросли.

Капли-мшанки могут иметь весьма непривлекательный вид, однако фильтрация делает их весьма полезными для окружающей среды. Исследователи отмечают, что на самом деле эти животные являются важной частью экосистемы, так как помогают очищать воду и являются пищей для мидий, улиток и мелкой рыбы.

Предыдущие исследования также показали, что мшанки способны улучшить прозрачность воды, а их зеленый цвет объясняется тем, что они поглощают огромное количество водорослей, которые и окрашивают их тела.

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