С маленьким мозгом и жаждой приключений: крупнейшее животное на Земле посетило все 7 континентов

Исследователи назвали крупнейшее наземное животное, когда-либо жившее на планете, которое бродило на всех континентах Земли.

История нашей планеты насчитывает невероятные 4,5 миллиарда лет: за это время ее внешний вид не единожды менялся, как и ее жители. Одними из самых больших животных на планете считаются классические динозавры-зауроподы — четвероногие травоядные, известные своими длинными шеями и хвостами. Например, брахиозавр, апатозавр и диплодок, которые были обычным явлением в научных музеях с 1800-х годов, пишет IFLScience.

Известно, что эти существа обладали огромными телами и крохотным мозгом, а в конце концов именно они стали образами животных, которым суждено было вымереть. Однако теперь ученые считают, что на самом деле история развивалась вовсе не так.

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По словам профессора биологии и геологии в колледже Макалестер Кристи Карри Роджерс, которая изучает вне самую известную группу зауроподов — титанозавров, вместо того, чтобы вымереть, эта группа процветала ее долгое время после того, как исчезли их более известные родственники.

Исследования свидетельствую о том, что титанозавры были не только крупными, но и обитали на всех 7 земных континентах, а также держались среди появившихся утконосых и рогатых динозавров. Фактически их процветание продолжалось до того момента, пока астероид не столкнулся с Землей и не погубил большинство живого на планете, в том числе и динозавров.

Тонкий срез бедренной кости молодого титанозавра Фото: Kristi Curry Rogers

Профессор Роджерс считает, что секрет биологического успеха титанозавров может заключаться в том, как они собрали воедино лучшие характеристики рептилий и млекопитающих, сформировав свой уникальный образ. Считается, что этот вид динозавров появился около 126 миллионов лет назад во времена, когда многие континенты планеты располагались значительно ближе друг к другу.

В течение следующих 75-80 миллионов лет континенты медленно расползались, а титанозавры дрейфовали на них, распространяясь по всему миру. Исследователи считают, что всего на планете существовало около 100 видов титанозавров, в то время как зауроподы в целом составляли около 30% всех, известных науке динозавров.

Как и большинство существ на планете, титанозавры начинали свою жизнь крошечными, вылупляясь из яиц размером не больше грейпфрута. В более ранних исследованиях ученые обнаружили в Аргентине сотни окаменелых гнезд титанозавров, которые содержали тысячи яиц. Любопытно, что некоторые из них сохранились настолько хорошо, что ученые даже смогли обнаружить фрагменты кожи древних эмбрионов.

Исследования показывают, что новорожденные детеныши тиранозавров достигали всего 30 сантиметров в высоту и около 1 метра в длину, а и вес составлял от 2,5 до 5 килограммов. Профессор Роджерс с коллегами считают, что темпы древних титанозавров, вероятно, соответствовали темпам развития млекопитающих, таких как киты — то есть были намного быстрее, чем у любой рептилии, ныне живущей на планете. Предполагается, что титанозавры окончательно вырастали всего за несколько десятилетий. Увы, сложно сказать, сколько именно жили титанозавры, однако предполагают, что средняя продолжительность их жизни составляла около 60 и более лет.

Исследователи изучили химический состав окаменелых зубов и яичной скорлупы — это позволило предположить, что температура тела титанозавров колебалась от 35 до 38 градусов по Цельсию. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что представители этого вида были всеядными: их привлекало все, от листьев до ветвей деревьев.

Также известно, что их зубы росли в течение всей жизни. Но для большей эффективности эти динозавры меняли каждый свой зуб примерно каждые 20 дней.

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