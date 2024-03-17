Очень странный вулкан в океане: несмотря на извержения в нем все еще процветает жизнь (фото)

Исследователи с помощью спутников наблюдают за пробуждением одного из самых активных подводных вулканов Тихого океана.

Кавачи — один из самых активных подводных вулканов Тихого океана, расположенный на Соломоновых островах и названный в честь морского бога народов Гатокаэ и Вангуну. Эта коническая подводная гора возвышается на 1200 метров над морским дном, однако его вершина все еще скрыта под водой — на 20 метров ниже уровня моря, пишет SciTechDaily.

Такое расположение вершины значительно облегчает работу исследователей — спутники с легкостью могут обнаружить изменение цвета воды из-за вулканической активности. Увы, для более глубоких вулканов этот метод попросту не сработает.

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Данные Глобальной программы вулканизма Смитсоновского института свидетельствуют о том, что с 1939 года Кавачи извергался 39 раз, а его последний период активности начался в 2021 году. В нынешнем году Кавачи продолжил "ворчать", а спутники несколько раз фиксировали обесцвеченные шлейфы воды над ним.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)показало фото, сделанное 8 марта с помощью OLI на спутнике Landsat 8. На фото виден шлейф обесцвеченной воды возле подводного вулкана. Известно, что шлейф дрейфовал на северо-восток в сторону острова Нггатока. На снимке также виден также остров Вангуну, расположенный примерно в 24 километрах к северу от Кавачи. Сотрудники NASA заявляют, что с начала 2024 года фиксировали несколько раз появление обесцвеченных подводных шлейфов, ранее их заметили 3, 15 и 23 февраля.

Предыдущие исследования уже показали, что подобные обесцвеченные шлейфы перегретой кислой воды могут содержать частицы и фрагменты вулканических пород, а также серу. Кроме того, в них могут быть осадки оксидов кремния, железа и алюминия.

Спутниковый снимок шлейфа обесцвеченной воды возле подводного вулкана Кавачи, сделанный 8 марта 2024 года Фото: NASA

Ученые отмечают, что цвет шлейфов может дать подсказку о составе частиц внутри них. Например, желтый и коричневый цвет свидетельствует о присутствии более высокой доли железа, тогда как белые, как правило, указывают на высокую долю кремния и алюминия.

Из-за относительно постоянной активности доступ к Кавачи затруднен для ученых. Однако в 2015 году, в период затишья, позволило команде исследовать его. В результате им удалось обнаружить в кратере вулкана морскую жизнь, в том числе оранжевые и белые бактериальные маты, шелковистых акул, акул-молотов, а также синеперых каранкас и луциана. Такое обилие жизни сделало Кавачи уникальным подводным вулканом.

Дело в том, что другие действующие подводные вулканы, например, Вайлулуу в Американском Самоа и Колумбо в Греции известны тем, что окружены очень кислой водой и своеобразной "зоной отчуждения", где ученые находят трубы крупных морских животных. Предполагается, что высокие стенки кратеров этих вулканов обеспечивают большую концентрацию жерловых жидкостей.

В то же время кратер Кавачи относительно неглубокий и подвержен сильным поверхностным течениям — это позволяет происходить быстрому перемешиванию, а потому воды вокруг него все еще пригодны для жизни.

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