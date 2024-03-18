"Зеленые легкие" планеты спасут от высыхания с помощью трансплантации: что это значит

Ученые считают, что радикальный эксперимент по пересадке леса действительно может сработать и помочь деревьям адаптироваться к новому климату.

О климатическом кризисе Земли больше не говорят, как о чем-то далеком, ученые прямо заявляют, что он уже здесь: 2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений и предупредили, что в будущем мир столкнется с еще более интенсивными волнами жары, засухи и лесных пожаров, пишет Inverse.

Из-за нагрева планеты буквально страдает все живое, причем как на суше, так и на Земле. Исследователи отмечают, что в зоне риска также оказались и "зеленые легкие" планеты, страдающие не только от вырубки, но и от изменения климата — некоторые исследования показывают, что климатические зоны сдвинулись на более 300 километров. В результате деревья попросту не успевают адаптироваться к новым, экстремальным для них условиям.

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В то же время зеленые насаждения и леса играют важную роль в выживании всего живого на планете — именно они обеспечивают нас кислородом, а потому задача по их спасению является первоочередной. В новом исследовании, начавшемся еще в 2016 году в экспериментальном лесу Катфут, что в северо-центральной части Миннесоты, ученые пытаются найти способ, помочь деревьям адаптироваться к новой реальности.

По словам ведущего автора исследования, лесного эколога из Северной исследовательской станции лесной службы Министерства лесного хозяйства США Брайана Палика, в ходе своего эксперимента они выращивают саженцы, постепенно адаптируя их к суровым условиям, а затем помещают их в леса с, казалось бы, непригодным климатом для конкретного вида. Однако со временем климат меняется и становится более привычным для того или иного вида.

Проект Палика по выращиванию саженцев начался еще два десятилетия назад, а затем деревья были высажены на непривычных для них территориях. Сегодня результаты исследования показывают, что выживаемость саженцев составила от 85 до 90%. Впрочем, ученые признают, что им еще предстоит проверить здоровье этих молодых деревьев. Но так или иначе, высокая выживаемость деревьев указывает на то, что они в конце концов смогли адаптироваться к непривычному, на первый взгляд, климату.

Фактически проект Палика представляет собой эксперимент по миграции с помощью лесов: ученые переселяют деревья, чтобы помочь лесным массивам адаптироваться и процветать, несмотря на нагревание их среды обитания из-за изменения климата. Отметим, что лесники, выступающие за вспомогательную миграцию, обычно не ставят своей целью сохранение конкретных видов. Вместо этого, перемещая деревья, они хотят помочь сохранить продуктивные леса для получения множества преимуществ, таких как хранение углерода, фильтрация воды, среда обитания диких животных, красота для отдыха и древесина.

Авторы исследования отмечают, что они пошли по другому пути, чем экологическое восстановление лесов, которое, как правило, обращается за подсказками в прошлое, чтобы восстановить деградировавшие места. В то же время новый подход основан на переселении деревьев из более теплого климата, которые будут иметь больше шансов на процветание в более теплых будущих условиях.

Однако некоторые биологи все же считают, что искусственное перемещение леса сопряжено с риском. Фактически перемещенные деревья могут стать инвазивным видом, который нарушит экологический баланс леса. Но, по словам Палика, риск отказа от этого эксперимента "намного выше для планеты".

Отметим, что впервые вспомогательная миграция была предложена в 1980-х годах. Тогда некоторые биологи опасались, что условия обитания могут измениться чрезвычайно быстро, а потому виды попросту не успеют адаптироваться к ним. Недавние предложения призывали к переселению исчезающих видов в новые места обитания, где у них будет больше шансов на процветание.

По словам Палика, они с коллегами пошли дальше и работают над другим решением по сохранению природы. Фактически ученые хотят спасти леса, находящиеся в стресс, от дальнейшего упадка и исчезновения, высадив большее количество деревьев, более адаптированных к жаркому климату.

По словам лесного эколога из Центра экологии леса Университета Миннесоты Ли Э. Фрелиха, леса "быстро умирают и медленно растут", что усложняет задачу по их спасению. В то же время изменение климата продолжает набирать обороты, а потому некоторые леса могут исчезнуть, а на замену им придут луга, не обеспечивающие среду обитания для диких животных.

Наблюдения показывают, что изменение климата уже способствовало быстрой утрате лесов. Только за последние десятилетия на всех лесных континентах от сильной жары и засухи пострадало невероятное количество лесов. А потому ученые продолжают отчаянно искать способы спасения "зеленых легких" планеты.

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