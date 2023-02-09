Последнее китайское предупреждение. Ученые, изучающие деревья Земли, предостерегают человечество

Исследование показывает, "зеленые легкие" планеты испытывают огромные проблемы и вскоре мы столкнемся с их последствиями.

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Десятилетиями ученые изучают изменения климата и проблемы, с которыми человечество может столкнуться в ближайшем обозримом будущем, пишет Science Alert.

Еще в 2021 году ученые провели масштабную оценку под названием "Состояние деревьев в мире" и обнаружили, что шокирующая треть всех видов деревьев на планете буквально балансирует на грани существования. Результаты исследования показывают, что около 17,5 тысяч уникальных видов деревьев, находятся под угрозой исчезновения. Для сравнения это вдвое больше количества всех находящихся под угрозой исчезновения животных, в том числе млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий.

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Исследователи полагают, что такое положение дел непременно поставит под угрозу местные леса, а также угрожает существованию целых экосистем. Отметим, что в некоторых случаях речь идет о настолько редких экземплярах, что в мире существует всего один представитель вида — например, одинокая пальма на Маврикии.

В новом же исследователи выпустили "предупреждение человечеству" о последствиях этих потерь для привычного нам мира. Это исследование поддержали почти полсотни ученых из двух десятков стран.

Биолог по охране природы Малин Риверс из Botanic Gardens Conservation International и ее коллеги предупреждают, что:

большая часть фруктов, орехи и лекарства поступает к нам с деревьев;

около 880 миллионов человек используют дрова в качестве топлива;

около 1,6 миллиардов людей живут в пределах 5 км от леса и полагаются не него в плане пропитания и дохода;

ежегодно деревья приносят около 1,3 триллионов долларов в мировую экономику.

Однако важно понимать, что каждое дерево — является маленьким миром для множества одноклеточной и многоклеточной форм жизни, в том числе других растений, грибов, бактерий и животных. Потеря одного дерева, по сути, равна смерти этого мира.

По словам Риверс, важно понимать, что половина всех птиц и животных живут в деревьях, именно поэтому утрата деревьев связана с исчезновением ряда птиц и животных. То есть, мы попросту не сможем позаботиться о других существах, не обезопасив деревья.

Исследователи отмечают, что с 1970 года, количество обитающих в истощенных лесах видов уже сократилось примерно на 53%, и все больше лесов будут умирать с каждым годом, а значит под угрозой и их обитатели. Фактически вымирание одного вида деревьев может возыметь эффект домино для всех остальных видов, взаимодействующих с ними.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейший в мире организм, проживший 10 тыс. лет, вот-вот распадется на кусочки.