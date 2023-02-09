Останнє китайське попередження. Вчені, які вивчають дерева Землі, застерігають людство

Дослідження показує, "зелені легені" планети зазнають величезних проблем і незабаром ми зіткнемося з їхніми наслідками.

Related video

Десятиліттями вчені вивчають зміни клімату та проблеми, з якими людство може зіткнутися в найближчому майбутньому, пише Science Alert.

Ще у 2021 році вчені провели масштабну оцінку під назвою "Стан дерев у світі" і виявили, що третина всіх видів дерев на планеті буквально балансує на межі існування. Результати дослідження показують, що близько 17,5 тисяч унікальних видів дерев знаходяться під загрозою зникнення. Для порівняння це вдвічі більше кількості всіх тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, зокрема ссавців, птахів, амфібій і рептилій.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники вважають, що такий стан справ неодмінно поставить під загрозу місцеві ліси, а також загрожує існуванню цілих екосистем. Зазначимо, що в деяких випадках йдеться про настільки рідкісні екземпляри, що у світі існує лише один представник виду — наприклад, самотня пальма на Маврикії.

У новому дослідники випустили "попередження людству" про наслідки цих втрат для звичного нам світу. Це дослідження підтримали майже півсотні вчених із двох десятків країн.

Біологиня з охорони природи Малін Ріверс із Botanic Gardens Conservation International та її колеги попереджають, що:

більшість фруктів, горіхи і ліки надходить до нас із дерев;

близько 880 мільйонів людей використовують дрова як паливо;

близько 1,6 мільярда людей живуть у межах 5 км від лісу і покладаються на нього в плані харчування та доходу;

щорічно дерева приносять близько 1,3 трильйона доларів у світову економіку.

Однак важливо розуміти, що кожне дерево є маленьким світом для безлічі одноклітинних і багатоклітинних форм життя, в тому числі інших рослин, грибів, бактерій і тварин. Втрата одного дерева по суті дорівнює смерті цього світу.

За словами Ріверс, важливо розуміти, що половина всіх птахів та тварин живуть у деревах, саме тому втрата дерев пов'язана зі зникненням низки птахів та тварин. Тобто ми просто не зможемо подбати про інші істоти, не убезпечивши дерева.

Дослідники відзначають, що з 1970 року, кількість видів, що мешкають у виснажених лісах, вже скоротилася приблизно на 53%, і все більше лісів будуть вмирати з кожним роком, а значить під загрозою і їх мешканці. Практично вимирання однієї виду дерев може мати ефект доміно всім інших видів, взаємодіючих із нею.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший у світі організм, який прожив 10 тис. років, ось-ось розпадеться на шматочки.