НЛО на самом деле являются НПО: неопознанные объекты больше любят воду, чем воздух

Охотники за инопланетянами считают, что нужно сосредоточить свое внимание на НПО – неопознанных подводных объектах.

Предполагается, что у НЛО существует более загадочный родственник – НПО или неопознанный подводный объект. Есть множество сообщений о появлении НПО со всего мира, причем утверждается, что больше всего таких объектов сосредоточено в определенных частях планеты, пишет Daily Mail.

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Охотник за инопланетянами Найджел Уотсон, который собирает разные сообщения о появлении непознанных и, возможно, внеземных объектов на Земле, говорит, что из-за того, что наша планета покрыта огромным количеством воды, то неудивительно, что НЛО часто наблюдают над или вблизи огромных водных просторов. По его словам, эти НЛО, которые можно назвать НПО, часто наблюдают в Северном море и у берегов Калифорнии и Пуэрто-Рико.

Бывший пилот ВМС США Дэвид Фрэвор описал, как его коллега-пилот рассказал ему о встрече с НПО. Тот видел большую круглую "темную массу", которая не была подводной лодкой, но находилась в воде и поднималась с глубины. Пилот, который вытаскивал из моря отработанные учебные боеприпасы на вертолете ВМС США, рассказал, что учебная торпеда, которую его послали забрать, была затянута в море другим объектом. Торпеда так и не всплыла. Это произошло недалеко от Пуэрто-Рико.

В конце шестидесятых годов прошлого века на военно-морской базе США Гуантанамо было замечено интенсивное движение НЛО. Бывший морской пехотинец, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что практически каждую ночь над головой пролетали НЛО на относительно небольшой высоте.

Охотник за инопланетянами Найджел Уотсон, который собирает разные сообщения о появлении непознанных и, возможно, внеземных объектов на Земле, говорит, что из-за того, что наша планета покрыта огромным количеством воды, то неудивительно, что НЛО часто наблюдают над или вблизи огромных водных просторов Фото: BBC

Большинство из этих объектов были шириной от 15 до 30 метров и имели вдоль корпуса небольшие светящиеся красным точки. Морской пехотинец утверждает, что ему было приказано не обсуждать наблюдение этих объектов.

По словам Боба МакГвира из Технологического института Вирджинии, США, стал свидетелем того, как неизвестный объект проплыл под водой над подводной лодкой USS. Hampton со скоростью, превышающей скорость звука. МакГвир сообщил, что бортовой гидролокатор подводной лодки обнаружил НПО.

МакГвир находился на подводной лодке, выполняя секретную работу, говорит, что команда решила не проводить расследование, чтобы сосредоточиться на своей миссии. Согласно сообщению ученого, встреча с быстроходным НПО длилась всего несколько секунд.

В 2014 году охотники за инопланетянами заметили то, что многие из них называли "базой инопланетян", на глубине примерно 600 метров под водой у берегов Калифорнии. Было от 50 до 100 свидетельств того, как НПО входили в воду и выходили из воды. Позже замеченную необычную подводную "структуру", которую заметили на картах Google Earth, и которая считалась "базой инопланетян", ученые назвали обычным природным явлением, не имеющим отношения к НЛО.

Как уже писал Фокус, еще в конце 19 века известных инженер и физик Никола Тесла считал, что стал первым человеком, который смог поймать сигнал от инопланетян. Через 100 лет ученые выяснили, какой же сигнал принял ученый из космоса.