Мертвые спутники компании Илона Маска могут разрушить магнитосферу Земли: что говорят ученые

Авторы нового исследования предполагают, что падающие спутники могут ослабить магнитное поле нашей планеты.

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, загрязнение атмосферы Земли металлами от падающих мертвых спутников может создать невидимый проводящий щит вокруг нашей планеты, который может ослабить ее магнитное поле. Это может привести к разрушению атмосферы, но другие ученые относятся к этой идее скептически, пишет Futurism.

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Спутники компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, и других частных компаний, которые обеспечивают связь и доступ к интернету, вызывают много опасений у ученых из-за того, что их огромное количество повышает риск столкновений на орбите, в результате чего образуется еще больше космического мусора. Также на эти спутники жалуются астрономы, ведь такие аппараты мешают наблюдениям за космосом. Но авторы нового исследования считают, что самую большую угрозу подобные спутники могут представлять тогда, когда они выходят из строя.

Когда спутники заканчивают свою работу, то большинство из них падает в атмосферу Земли, где они сгорают. В то же время спутники во время своей смерти загрязняют верхние слои атмосферы планеты металлическими частицами, считают авторы исследования. Ученые считают, что эта металлическая пыль может ослабить магнитное поле Земли, которое протирается на тысячи километров в космос и защищает планету от опасного космического и солнечного излучения.

Ученые считают, что эта металлическая пыль может ослабить магнитное поле Земли, которое протирается на тысячи километров в космос и защищает планету от опасного космического и солнечного излучения Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что вполне возможно, что количество металлических частиц в атмосфере увеличилось в миллион раз с начала космической эры. И все больше количество спутников, которые будут выходить из строя и сгорать в атмосфере, могут во время распада увеличить количество металлической пыли в миллиарды раз по сравнению с нынешним уровнем.

Авторы исследования считают, что большая часть спутниковой пыли накапливается в верхнем слое атмосферы, то есть ионосфере, которая находится на высоте от 80 до 640 км, и может остаться там навсегда.

Это может образовать "идеальную проводящую сеть вокруг нашей планеты", которая, будучи электрически заряжена, не позволит магнитному полю выйти за пределы ионосферы. В самом крайнем случае внешний слой нашей атмосферы, больше не полностью защищенный магнитным полем, может быть разрушен космическим и солнечным излучением в течение столетий. То есть внешние границы атмосферы Земли могут быть унесены в космос, как это происходит на Марсе или Меркурии.

Когда спутники заканчивают свою работу, то большинство из них падает в атмосферу Земли, где они сгорают. В то же время спутники во время своей смерти они загрязняют верхние слои атмосферы планеты металлическими частицами, считают авторы исследования Фото: Live Science

Даже если этого не произойдет, то металлическая пыль от мертвых спутников все равно может повредить атмосферу Земли, ведь уже, как считают ученые, истощает озоновый слой и увеличивает размер озоновых дыр.

Некоторые ученые, не принимавшие участие в новом исследовании, скептически относятся к тому, что частицы от разрушенных спутников могут изменить мощное магнитное поле Земли. Они считают, что создание щита из металлических частиц, который не позволит магнитному полю распространятся далее очень маловероятно.

Но авторы исследования настаивают на том, что к этой проблему нужно отнестись более серьезно и необходимы дальнейшие исследования для изучения возможных последствий загрязнения атмосферы металлами от мертвых спутников.

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