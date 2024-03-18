Порывы ветра до 680 км/ч: телескоп Хаббл показал штормовую погоду на Юпитере (фото)

Космический телескоп сделал снимки двух полушарий газового гиганта.

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Космический телескоп Хаббл сделал свежие снимки двух полушарий Юпитера, на одном из них видно Большое красное пятно, пишет Space.com.

Последние снимки свидетельствуют о том, что погода на Юпитере неспокойная.

"Множество крупных штормов и маленьких белых облаков указывают на активность, происходящую в атмосфере Юпитера", — говорят ученые.

Юпитер подошел ближе всего к Солнцу еще 21 января 2023 года, но кажется, что даже год спустя этот дополнительные нагрев во время юпитерианского лета все еще не может оставить в покое атмосферу планеты.

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Одной из отличительных особенностей газового гиганта являются его темные и светлые полосы. Светлые полосы называются "зонами" и показывают, где атмосфера поднимается. Темные области называются "поясами" и представляют регионы, где атмосфера опускается. В целом, вся атмосфера Юпитера колеблется, вращаясь вокруг планеты, но она не опускается и не поднимается слишком сильно. К примеру, облака на Юпитере могут подниматься и опускать всего на 50 км, что является неглубоким слоем атмосферы, в сравнении с другой ее частью, которая простирается на десятки тысяч километров в глубину газового гиганта.

Полушария газового гиганта Юпитера Фото: NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC)

На снимке одного полушария можно увидеть знаменитое Большое красное пятно – шторм, который бушует на планете почти 200 лет. Но вопрос долголетия этого шторма остается неопределенным, так как Большое красное пятно достаточно быстро сокращается.

Еще в конце 19-го века Большое красное пятно было в ширину около 41 000 км, а по площади могло бы вместить в себя три Земли. В ноябре 2023 года ширина пятна составила 12 500 км, куда поместилась бы всего одна Земля.

Ученые не знают, что способствует такому быстрому сокращению пятна. Но даже сейчас масштабы этого шторма впечатляют, это все еще шторм размером с нашу планету, корни которого уходят на глубину в 500 км сквозь атмосферу Юпитера. Скорость ветра в Большом красном пятне варьируется от 430 до 680 километров в час.

Что именно окрашивает шторм в красный цвет также остается загадкой. Некоторые ученые предполагают, что красный цвет связан с наличием фосфора или серы, или же органических молекул. Последние могут вступать в реакцию с солнечным светом, когда поднимаются в облачный покров.

В качестве дополнительного бонуса, в левой части свежего снимка, недалеко от южного экваториального пояса, можно увидеть самую внутреннюю луну Юпитера, вулканическую Ио.

Напомним, почти спустя 100 лет после открытия на Юпитере Большого красного пятна, на газовом гиганте обнаружилось еще одно. Речь идет о Большом голубом пятне.