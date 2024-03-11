Большое голубое пятно на Юпитере: откуда взялась аномалия и какого она цвета

Исследователи до сих пор пытаются объяснить процесс, который породил это пятно на газовой планете.

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Почти спустя 100 лет после открытия на Юпитере Большого красного пятна, на газовом гиганте обнаружилось еще одно, пишет IFLScience.

Речь идет о Большом голубом пятне, и первое, что он нем нужно знать: пятно не имеет голубого окраса, а также не связано с областью низких температур.

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Но на картах магнитного поля все равно появляется этот знакомый всем голубой цвет. Дело в том, что мы не можем видеть магнетизм, не говоря уже о каком-либо его цвете. Поэтому изображение северных магнитных полюсов красными, а южных – синими, является не более чем традицией.

Магнитные полюса Юпитера Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/John E. Connerney

В стержневых магнитах одна половина окрашена красным цветом, а вторая синим. Но настоящие магнитные поля значительно сложнее. Изменения напряженности поля показываются более глубокими или бледными оттенками, как на имеющихся картах Юпитера.

Магнитное поле Юпитера не похоже на земное, где северный и южный полюса почти противоположны друг другу, и находятся они близко к географическому полюсу. Конечно, и на Земле встречаются аномалии, на Юпитере одной из таких аномалий является Большое голубое пятно.

С Большим голубым пятном связывают атмосферную струю, а это показывает, что именно аномалии магнитного поля формируют атмосферу газового гиганта. Пока ученые не знаю, что движет этими процессами на Юпитере.

Также исследователи выяснили, что в Большом голубом пятне Юпитера магнитное поле меняется быстрее всего на планете.

"Сложно представить, но одна магнитная точка, Большое голубое пятно, может быть ответственно за почти вековые изменения Юпитера. Полученные нами цифры это подтверждают", — говорит доктор Кими Мур из Гарвардского университета.

Ученые пока не могут объяснить, почему на Юпитере вообще возникло Большое голубое пятно. У него нет брата-близнеца в Северном полушарии, как это происходило бы на Земле, вместо этого имеются разрозненные полосы магнитных полей.

Магнитное поле на Юпитере формируется, скорее всего, высокопроводящим океаном металлического водорода в его ядре. Пока непонятно, что именно в металлическом водороде приводит к таким магнитным аномалиям. Даже космический аппарат Galileo, который погрузился в атмосферу Юпитера, не смог забраться достаточно глубоко в атмосферу газового гиганта, чтобы найти нужный ответ. В конце концов аппарат был раздавлен невероятным давлением.

Пока ученые узнали о Большом голубом пятне две вещи: оно мигрирует на восток и связано с зональными ветрами, которые несутся на глубине около 3500 км внутри газовой планеты.

Объяснение природы Большого голубого пятна является настолько приоритетной задачей, что его изучение нацелены сразу шесть миссий "Юноны".

Напомним, в прошлом году в Юпитер врезался очень яркий объект. Астрономы засняли яркую вспышку в атмосфере газового гиганта.