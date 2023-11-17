Большое красное пятно на Юпитере уже не такое большое: что происходит со штормом

Исследователи заметили, что размеры крупнейшего шторма в Солнечной системе постепенно сокращаются.

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На Юпитере крупнейший шторм в Солнечной системе, который известен как Большое красное пятно, кажется, начал уменьшаться в своих размерах. Причины уменьшения шторма пока неизвестны, пишет IFLScience.

Большое красное пятно – это гигантский вихревой шторм в южном полушарии Юпитера, который настолько огромен, что в него поместилось бы три Земли в ряд. В этом участке сильных грозовых облаков ветры вращаются против часовой стрелки со скоростью, которая превышает 643 км/ч.

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До сих пор ученые не могут объяснить происхождение гигантского шторма, но люди за ним начали наблюдать еще с 17 века. Пока точно можно сказать, что за последнее десятилетие пятно сократилось. Наряду с наблюдаемым уменьшением Большого красного пятна, оно также становится более круглым и менее овальным.

Еще в 19 веке астрономы подсчитали, что ширина Большого красного пятна составляла около 41 000 километров. Когда же космический аппарат NASA "Вояджер" пролетал мимо Юпитера в 1979 и 1980 годах, он запечатлел его в размере около 23 335 километров. В 2014 году Хаббл показал, что диаметр пятна составляет чуть менее 16 500 километров.

Недавние же наблюдения астрофотографа Дамиана Пича показали, что в настоящее время диаметр Большого красного пятна составляет всего 12 500 километров.

С научной точки зрения Большое красное пятно представляет собой своего рода загадку. Исследователи даже до конца не понимают химическую смесь, которая придает пятну этот незабываемые красно-оранжевый цвет.

Даже с помощью современных телескопов мы не можем заглянуть внутрь шторма под его гигантские облака и по-настоящему понять динамику, которая формирует очертания, цвет и размер пятна.

Но ученые убеждены, что несмотря на уменьшение в размерах, Большое красное пятно на Юпитере никуда не исчезнет.

Дело в том, что недавнее исследование показало, что внешние ветры Большого красного пятна Юпитера будут лишь усиливаются.

Напомним, аппарат Juno измерил глубину Большого красного пятна Юпитера. На основе данных, полученных в ходе миссии Juno, исследователи также обнаружили, что штормы Юпитера проходят далеко под его облаками и позволяют хорошо рассмотреть внутреннюю структуру облаков.