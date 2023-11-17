Велика червона пляма на Юпітері вже не така велика: що відбувається зі штормом

Дослідники помітили, що розміри найбільшого шторму в Сонячній системі поступово скорочуються.

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На Юпітері найбільший шторм у Сонячній системі, який відомий як Велика червона пляма, здається, почав зменшуватися у своїх розмірах. Причини зменшення шторму поки невідомі, пише IFLScience.

Велика червона пляма — це гігантський вихровий шторм у південній півкулі Юпітера, який настільки величезний, що в нього помістилося б три Землі в ряд. У цій ділянці сильних грозових хмар вітри обертаються проти годинникової стрілки зі швидкістю, яка перевищує 643 км/год.

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Досі вчені не можуть пояснити походження гігантського шторму, але люди за ним почали спостерігати ще з 17 століття. Поки що точно можна сказати, що за останнє десятиліття пляма скоротилася. Поряд зі спостережуваним зменшенням Великої червоної плями, вона також стає більш круглою і менш овальною.

Ще в 19 столітті астрономи підрахували, що ширина Великої червоної плями становила близько 41 000 кілометрів. Коли ж космічний апарат NASA "Вояджер" пролітав повз Юпітера в 1979 і 1980 роках, він зафіксував її в розмірі близько 23 335 кілометрів. У 2014 році Хаббл показав, що діаметр плями становить трохи менш як 16 500 кілометрів.

Нещодавні ж спостереження астрофотографа Даміана Піча показали, що нині діаметр Великої червоної плями становить лише 12 500 кілометрів.

З наукової точки зору Велика червона пляма являє собою свого роду загадку. Дослідники навіть до кінця не розуміють хімічну суміш, яка надає плямі цього незабутнього червоно-помаранчевого кольору.

Навіть за допомогою сучасних телескопів ми не можемо зазирнути всередину шторму під його гігантські хмари і по-справжньому зрозуміти динаміку, яка формує обриси, колір і розмір плями.

Але вчені переконані, що попри зменшення в розмірах, Велика червона пляма на Юпітері нікуди не зникне.

Річ у тім, що недавнє дослідження показало, що зовнішні вітри Великої червоної плями Юпітера лише посилюються.

Нагадаємо, апарат Juno виміряв глибину Великої червоної плями Юпітера. На основі даних, отриманих під час місії Juno, дослідники також виявили, що шторми Юпітера проходять далеко під його хмарами і дають змогу добре розглянути внутрішню структуру хмар.