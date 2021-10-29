Достал бы до МКС на орбите. Аппарат Juno измерил глубину Большого красного пятна Юпитера

Ученые всегда считали, что штормы на Юпитере происходят только на той глубине, куда может проникнуть солнечный свет, и где еще конденсируется вода, однако новое исследование показало обратное.

Атмосфера Юпитера довольно хорошо известна своими сильными вихрями, самый большой из которых — Большое красное пятно (БКП), бушует против часовой стрелки уже более 100 лет, пишет Inverse.

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Легендарный вихрь настолько велик, что может поглотить саму Землю. Однако до сегодняшнего дня ученые не до конца понимали, насколько глубоким является БКП. Это они и пытались выяснить в своем новом исследовании посредствам микроволновых и гравитационных измерений.

На основе данных, полученных в ходе миссии Juno, исследователи также обнаружили, что штормы Юпитера проходят далеко под его облаками и позволяют хорошо рассмотреть внутреннюю структуру облаков.

Большое красное пятно — это атмосферный вихрь: постоянная зона высокого давления, создающая антициклонический шторм на планете Юпитер, самый большой во всей Солнечной системе. Шторм заставляет облака вращаться против часовой стрелки со скоростью более 643 км/ч. Для сравнения, ураган 4 категории на Земле имеет скорость ветра до 241 км/ч.

[ + – ] Художественная визуализация космического корабля NASA Juno

Но это не единственный шторм, который захватывает атмосферу Юпитера. На самом деле, планета практически вся ими покрыта. Штормы, как правило, длятся на планете газового гиганта долго, потому что на ней нет твердой поверхности, и ее погода в основном подпитывается внутренним теплом планеты.

Ученые всегда считали, что штормы на Юпитере происходят только на той глубине, куда может проникнуть солнечный свет, и где еще конденсируется вода. Однако новое исследование показало обратное.

Используя данные с космического аппарата NASA Juno, ученые рассмотрели вертикальную структуру Большого красного пятна, а также двух других штормов на Юпитере. С тех пор как Juno вышла на орбиту Юпитера в июле 2016 года, она совершала облет планеты каждые 53 дня. Для того, чтобы заглянуть под вершины облаков Юпитера космический аппарат использовал набор бортовых приборов.

[ + – ] Всю нашу планету можно уместить в самый большой шторм Юпитера.

Микроволновый радиометр (инструмент дистанционного зондирования, производящий измерения энергии в микроволновом диапазоне) Juno может видеть на сотни километров вглубь планеты.

Так он показал, что штормы простираются ниже уровня, на котором конденсируется вода и образуются облака и определили, что глубина БКП составляет от 300 до 500 км. Если бы такой вихрь образовался на Земле, то по высоте он достиг бы МКС на орбите планеты. Настолько он гигантский.

Ученые внимательно изучают Юпитер, поскольку он может содержать ответы на историю происхождения Солнечной системы.

"Его размер — одна из ключевых причин, по которой он представляет для нас большой интерес. Из-за того, что Юпитер настолько велик и массивен, считается, что он сформировался первым. Поэтому, когда мы его изучаем, мы смотрим на самую раннюю часть Солнечной системы, как образовались планеты, откуда появились мы, как устроена наша Солнечная система в целом", — заключил исследователь Скотт Болтон из Юго-Западного научно-исследовательского института в Сан-Антонио.