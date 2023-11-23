На Юпитере произошла катастрофа: в газовый гигант врезался очень яркий объект (видео)

Астрономы засняли яркую вспышку в атмосфере газового гиганта.

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Астроном-любитель из Японии снял на видео яркую комету, известную также как болид, которая врезалась в Юпитер, пишет Futurism.

Газовый гигант Юпитер обладает мощным гравитационным притяжением, поэтому подобные катастрофы для планеты не в новинку. Недавний удар не был самым мощным, в отличие от некоторых предыдущих столкновений, которые были зафиксированы астрономами.

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"Произошло еще одно столкновение с Юпитером. Яркая вспышка – это болид, падающая звезда в атмосфере Юпитера", — написала астроном Хайди Хаммел, которая работает в команде космического телескопа Уэбба.

Болиды не являются чем-то уникальным как для Юпитера, так и для Земли. Ежегодно в нашу атмосферу входит небольшая горстка сверхярких небесных тел. Они быстро сгорают в атмосфере, а их осколки зачастую падают в обширные океанические регионы.

Несмотря на то, что недавний болид, вероятнее всего, не нанес никакого ущерба Юпитеру, другие столкновения в истории газового гиганта не были такими безобидными. К примеру, в 1994 году в течение нескольких дней был атакован обломками кометы Шумейкеров–Леви 9. По словам экспертов NASA, такое событие оставило "огромные темные шрамы в атмосфере планеты и подняло перегретые шлейфы газа в стратосферу". Хаммел отмечает, что это событие стало поворотным моментом в отношении Земли и планетарной защиты.

"Столкновение с Шумейкеров–Леви 9 был своего рода ударом под дых. Событие дало нам понимание того, насколько важно контролировать наш регион в Солнечной системе, а также понимать потенциальное воздействие таких столкновений в будущем", — говорит Хаммел.

Болиды не несут особой угрозы для планеты Земля, и как показало успешное испытание системы DART, человечество достигло немалого прогресса в защите от астероидов.

Напомним, ранее в 2023 году в Юпитер уже врезался неизвестный объект. Согласно заявлению астрономов-любителей, которые стали свидетелями ударного события, оно произошло еще 29 августа. В результате удара неизвестного объекта при выхождении в атмосферу планеты была замечена яркая вспышка.