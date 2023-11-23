На Юпітері сталася катастрофа: у газовий гігант врізався дуже яскравий об'єкт (відео)

Астрономи зняли яскравий спалах в атмосфері газового гіганта.

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Астроном-любитель з Японії зняв на відео яскраву комету, відому також як болід, яка врізалася в Юпітер, пише Futurism.

Газовий гігант Юпітер має потужне гравітаційне тяжіння, тому подібні катастрофи для планети не в новинку. Нещодавній удар не був найпотужнішим, на відміну від деяких попередніх зіткнень, які були зафіксовані астрономами.

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"Відбулося ще одне зіткнення з Юпітером. Яскравий спалах — це болід, зірка, що падає, в атмосфері Юпітера", — написала астроном Гайді Хаммел, яка працює в команді космічного телескопа Вебба.

Боліди не є чимось унікальним як для Юпітера, так і для Землі. Щорічно в нашу атмосферу входить невелика жменька надяскравих небесних тіл. Вони швидко згорають в атмосфері, а їхні осколки часто падають у великі океанічні регіони.

Попри те, що недавній болід, найімовірніше, не завдав жодної шкоди Юпітеру, інші зіткнення в історії газового гіганта не були такими нешкідливими. Наприклад, 1994 року протягом кількох днів був атакований уламками комети Шумейкерів — Леві 9. За словами експертів NASA, така подія залишила "величезні темні шрами в атмосфері планети та підняла перегріті шлейфи газу в стратосферу". Гаммел зазначає, що ця подія стала поворотним моментом щодо Землі та планетарного захисту.

"Зіткнення з Шумейкерів — Леві 9 було свого роду ударом під дих. Подія дала нам розуміння того, наскільки важливо контролювати наш регіон у Сонячній системі, а також розуміти потенційний вплив таких зіткнень у майбутньому", — говорить Хаммел.

Боліди не несуть особливої загрози для планети Земля, і як показало успішне випробування системи DART, людство досягло чималого прогресу в захисті від астероїдів.

Нагадаємо, раніше 2023 року в Юпітер уже врізався невідомий об'єкт. Згідно із заявою астрономів-аматорів, які стали свідками ударної події, вона сталася ще 29 серпня. Унаслідок удару невідомого об'єкта під час виходу в атмосферу планети було помічено яскравий спалах.