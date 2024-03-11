Велика блакитна пляма на Юпітері: звідки взялася аномалія і якого вона кольору

Дослідники досі намагаються пояснити процес, який породив цю пляму на газовій планеті.

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Майже через 100 років після відкриття на Юпітері Великої червоної плями, на газовому гіганті виявили ще одну, пише IFLScience.

Йдеться про Велику блакитну пляму, і перше, що про неї потрібно знати: пляма не має блакитного забарвлення, а також не пов'язана з областю низьких температур.

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Але на картах магнітного поля все одно з'являється цей знайомий усім блакитний колір. Річ у тім, що ми не можемо бачити магнетизм, не кажучи вже про будь-який його колір. Тому зображення північних магнітних полюсів червоними, а південних — синіми, є не більше ніж традицією.

Магнітні полюси Юпітера Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/John E. Connerney

У стрижневих магнітах одна половина забарвлена червоним кольором, а друга синім. Але справжні магнітні поля значно складніші. Зміни напруженості поля показуються більш глибокими або блідими відтінками, як на наявних картах Юпітера.

Магнітне поле Юпітера не схоже на земне, де північний і південний полюси майже протилежні один одному, і розташовані вони близько до географічного полюса. Звичайно, і на Землі трапляються аномалії, на Юпітері однією з таких аномалій є Велика блакитна пляма.

З Великою блакитною плямою пов'язують атмосферний струмінь, а це показує, що саме аномалії магнітного поля формують атмосферу газового гіганта. Поки що вчені не знаю, що рухає цими процесами на Юпітері.

Також дослідники з'ясували, що у Великій блакитній плямі Юпітера магнітне поле змінюється найшвидше на планеті.

"Складно уявити, але одна магнітна точка, Велика блакитна пляма, може бути відповідальною за майже вікові зміни Юпітера. Отримані нами цифри це підтверджують", — каже доктор Кімі Мур із Гарвардського університету.

Учені поки що не можуть пояснити, чому на Юпітері взагалі виникла Велика блакитна пляма. У неї немає брата-близнюка в Північній півкулі, як це відбувалося б на Землі, натомість є розрізнені смуги магнітних полів.

Магнітне поле на Юпітері формується, найімовірніше, високопровідним океаном металевого водню в його ядрі. Поки незрозуміло, що саме в металевому водні призводить до таких магнітних аномалій. Навіть космічний апарат Galileo, який занурився в атмосферу Юпітера, не зміг забратися досить глибоко в атмосферу газового гіганта, щоб знайти потрібну відповідь. Зрештою апарат був розчавлений неймовірним тиском.

Поки що вчені дізналися про Велику блакитну пляму дві речі: вона мігрує на схід і пов'язана із зональними вітрами, що мчать на глибині близько 3500 км усередині газової планети.

Пояснення природи Великої блакитної плями є настільки пріоритетним завданням, що на її вивчення націлені відразу шість місій "Юнони".

Нагадаємо, минулого року в Юпітер врізався дуже яскравий об'єкт. Астрономи зняли яскравий спалах в атмосфері газового гіганта.