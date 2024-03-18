В опасности более 40% населения планеты: названа основная причина смертей во всем мире

Быстро распространяющаяся и поражающая миллиарды людей напасть уже потеснила сердечно-сосудистые заболевания, став ведущей причиной смертей во всем мире. Ученые рассказали, к чему нам готовиться.

Недавнее исследование, проведенное учеными выяснило, что болезни, влияющие на нервную систему, такие как инсульт, мигрень и деменция, обогнали сердечно-сосудистые заболевания в качестве основной причины проблем со здоровьем во всем мире. В 2021 году 43% людей во всем мире, а это более 3,4 миллиарда человек, уже жили с неврологическими заболеваниями. По словам ученых, такой резкий рост обусловлен в основном старением населения и быстрым увеличением численности людей на планете, пишет ScienceAlert.

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Исследователи, под руководством Джейми Штайнметц изучили 37 различных неврологических заболеваний, чтобы выяснить, как они влияют на проблемы со здоровьем, инвалидность и раннюю смерть в 204 странах. Для оценки влияния этих заболеваний они использовали показатель под названием "годы жизни с поправкой на инвалидность" (DALY). Еще в 2021 году из-за неврологических расстройств в мире было потеряно более 443 миллионов лет здоровой жизни. Однако после корректировки с учетом возраста и численности населения данные показали положительную динамику: количество DALY и смертей от этих заболеваний сократилось примерно на треть.

Самым пагубным неврологическим заболеванием оказались инсульты, из-за которых было потеряно 160 миллионов лет здоровой жизни, говорится в исследовании. За ними следуют такие заболевания, как неонатальная энцефалопатия (форма повреждения мозга у новорожденных), мигрени и деменция, включая болезнь Альцгеймера. Осложнения от Covid-19 также попали в список, заняв 20-е место. Всемирная организация здравоохранения перевела инсульт из категории сердечно-сосудистых заболеваний в категорию неврологических состояний, что стало значительной причиной изменения рейтинга заболеваемости, объясняет Штайнметц.

Увеличение числа неврологических заболеваний, включая такие быстро развивающиеся состояния, как диабетическая нейропатия, вызванная ростом заболеваемости диабетом, говорит об острой необходимости в периодической профилактике болезней и более эффективных методах терапии. Эти заболевания, многие из которых не имеют лечения, в непропорционально большой степени затрагивают беднейшие страны и в первую очередь поддаются профилактике за счет устранения таких серьезных факторов риска, как высокое давление, диабет и чрезмерное употребление алкоголя. Учитывая, что в 2021 году более 11 миллионов смертей будут связаны с неврологическими заболеваниями, призыв ученых к действию очевиден: они считают, что странам необходимо приложить больше усилий для смягчения последствий этих заболеваний, которые, как предупреждает соавтор исследования Валерий Фейгин, будут оказывать еще большую нагрузку на системы здравоохранения во всем мире.

Ранее Фокус писал о том, что форма мозга отвечает за наши мысли, чувства и поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

Также Фокус писал о прогнозах, по которым к 2050 году мир ждет онкологическое цунами. И это, как предупреждают эксперты, может подвергнуть испытаниям на устойчивость системы здравоохранения разных стран.