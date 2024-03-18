Скоро будет возле Земли. У дьявольской зеленой кометы-вулкана обнаружен секрет (фото)

На новом снимке кометы 12P/Понса-Брукса видна ранее неизвестная деталь.

Зеленая комета 12P/Понса-Брукса, получившая прозвище "дьявольской", скрывает спираль из света, окружающую ее ледяное ядро, как показывают обработанные снимки объекта, пишет Live Science.

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Комета 12P/Понса-Брукса, которая в настоящее время летит со скоростью 64,5 тысячи км/ч к Солнцу, окажется ближе всего к нашей звезде 24 апреля. После этого она устремится обратно во внешнюю часть Солнечной системы во время своего 71-летнего путешествия вокруг нашей звезды. Как раз на обратном пути зеленая комета-вулкан подлетит на максимально близкое расстояние к Земле 2 июня и считается, что ее можно будет увидеть в ночном небе невооруженным глазом.

Комета 12P/Понса-Брукса представляет собой ледяной объект шириной примерно 17 км. Как и большинство комет она имеет ядро из льда, газа и пыли, а также оболочку из облака ледяной пыли под названием кома.

В отличие от большинства комет 12P/Понса-Брукса является криовулканической кометой, то есть на ней постоянно происходят извержения под влиянием излучения Солнца. В результате извержений в космос вылетает криомагма из внутренней части ядра кометы и ее кома расширяется. Это делает комету намного ярче, а ее состав делает свет, отражаемый кометой зеленым.

Новый снимок кометы 12P/Понса-Брукса Фото: Live Science

В прошлом году комета 12P/Понса-Брукса получила прозвище "дьявольской" из-за того, что после извержения ее кома приобрела необычную форму – она стала выглядеть итак, как будто у кометы выросли "рога". Но наблюдения в этом году показали, что кома приобрела уже свою обычную форму. Также у кометы появился более длинный хвост из пыли и льда, а потому комета 12P/Понса-Брукса привлекает все больше внимания астрофотографов.

Например, астрофотограф Ян Эрик Валлестад из Норвегии сделал новые детализированные снимки кометы-вулкана и ее длинного хвоста. После этого он обработал изображения, чтобы увидеть разную силу света комы и обнаружил ранее неизвестную невидимую спираль внутри комы кометы. Но без обработки изображений эту скрытую деталь увидеть нельзя.

Например, астрофотограф Ян Эрик Валлестад из Норвегии сделал новые детализированные снимки кометы-вулкана и ее длинного хвоста. После этого он обработал изображения, чтобы увидеть разную силу света комы и обнаружил ранее неизвестную невидимую спираль внутри комы кометы. Но без обработки изображений эту скрытую деталь увидеть нельзя Фото: Live Science

Ученые считают, что эта спираль из света внутри комы кометы скорее всего вызвана небольшими извержениями криомагмы из ядра. Когда комета совершает вращение во время полета, то струи ледяного вещества закручиваются в спираль.

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