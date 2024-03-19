Будущее без овощей и фруктов: кишечник жителей городов перестает переваривать клетчатку

Ученые выяснили, что у жителей городов происходят изменения в кишечнике, которые лишают его возможности нормально перерабатывать растительную пищу. Последствия таких нарушений могут быть катастрофическими.

Исследователи обнаружили в наших кишках крошечные формы жизни, способные разрушать стенки растений, о чем до недавнего времени мы мало что знали. Несмотря на то, что мы едим фрукты и овощи, механика того, как мы перевариваем растения, особенно целлюлозу — жесткий материал, из которого состоят растения, оставалась в значительной степени загадкой. Это открытие опровергает старое мнение о том, что люди не могут перерабатывать целлюлозу, как некоторые другие животные. Оказывается, наши кишки больше похожи на кишки коров и овец, чем мы думали, и мы постепенно теряем их главное преимущество, пишет ScienceAlert.

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Авторы научной работы под руководством Сары Морайс из Университета Бен-Гуриона проанализировали образцы кала представителей разных культур и возрастов. Они обнаружили, что люди из неиндустриальных обществ имеют богатое разнообразие микробов, переваривающих растения, но они почти не встречаются у тех, кто живет в современной, городской среде, говорится в исследовании. Предполагается, что это изменение связано с диетой с низким содержанием клетчатки, что говорит о том, что наши современные привычки питания могут привести к исчезновению этих полезных кишечных бактерий, что потенциально может повлиять на наше здоровье в долгосрочной перспективе.

Команда считает, что возвращение этих бактерий в наш организм с помощью добавок с клетчаткой или пробиотиков может быть действенным и важным шагом в правильном направлении, поскольку первые исследования показывают многообещающие результаты в улучшении здоровья кишечника и общего самочувствия при использовании таких методик. Однако эта область все еще остается новой, и ученые еще многого не понимают в том, как именно эти бактерии влияют на наш организм. За каждым положительным свойством может скрываться и отрицательная сторона, что еще предстоит выяснить ученым.

Считается, что эти бактерии попали в кишечник человека через тесный контакт с одомашненными животными тысячи лет назад, помогая нашим предкам более эффективно переваривать растения. Но теперь, когда в нашем рационе становится мало пищевых волокон, количество этих кишечных помощников сокращается, что создает неизвестные науке риски для нашего здоровья.

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