Таблетки не помогают от давления: что такое резистентная гипертония и как с ней бороться

Ученые выяснили почему у нас часто развивается гипертония не поддающаяся привычному лечению лекарств, а также представили методы, с помощью которых мы можем избежать усугубления болезни.

Высокое кровяное давление — коварная проблема, при которой наш организм не всегда подает сигнал, прежде чем она вызывает проблемы с сердцем, почками и сосудами. Когда оно становится упрямым, отказываясь сдвинуться с места даже после приема множества лекарств, у нас развивается резистентная гипертония. Это труднопреодолимое состояние не только ухудшает наше самочувствие, но и повышает риск серьезных проблем со здоровьем, таких как инфаркты и инсульты. Ученые решили узнать, почему некоторые люди особенно склонны к этому опасному состоянию, пишет Knowridge.

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Недавно исследователи выясняли, почему у некоторых людей кровяное давление остается высоким, несмотря на лечение. Они обнаружили целый ряд причин, в том числе то, как по-разному наш организм реагирует на лекарства и как влияет на наше здоровье выбор образа жизни, например, избыток соли или недостаточная физическая активность. Такие заболевания, как ожирение, апноэ во сне и болезни почек, также играют важную роль в том, что с высоким давлением становится сложнее справиться.

Чтобы справиться с резистентной гипертонией, необходимо воздействовать на нее с разных сторон, говорится в исследовании. Это означает, что нужно откорректировать план приема лекарств, изменить образ жизни и заняться решением других проблем со здоровьем. Изменения в диете, например, употребление меньшего количества соленых закусок и большего количества фруктов и овощей, а также регулярные физические упражнения могут значительно улучшить ситуацию, говорят авторы. Для некоторых решение конкретных проблем со здоровьем, таких как апноэ во сне, может стать критически важным ключом к лучшему контролю над артериальным давлением.

Ученые все еще ищут способы более эффективного воздействия на первопричины резистентной гипертонии — от изучения потенциально новых лекарств и их эффектов на нас до передовых хирургических методов. Это исследование является хорошей новостью для всех, кто пытается держать свое давление под контролем. Оно утверждает, что при комплексном и индивидуальном подходе можно преодолеть это сложное заболевание и проложить путь к здоровому будущему.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось найти метод лечения гипертонии, не требующий принимать таблетки до конца жизни. Исследователи утверждают, что нашли способ лечения самого распространенного вида повышенного кровяного давления.

Также Фокус писал о диете, способной снизить кровяное давление. Исследователи назвали диету, которая способна эффективно снизить высокое кровяное давление и поддерживать его на уровне.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.