Банкет возрастом 3 тыс. лет: гурманы бронзового века отобедали олениной в меду и кашей на жиру

Археологи из Кембриджа обнаружили остатки ужина в древней глиняной посуде.

Одно из наиболее сохранившихся поселений бронзового века в Британии дает достаточно подробное представление о жизни на ферме в Питерборо 3 тыс. лет назад, пишет Daily Mail.

Археологи из Кембриджского университета говорят, что жители этой фермы вели "уютную домашнюю жизнь". Они обедали глазированной медом олениной и кашами с мясом. Также на месте древней фермы были найдены и другие артефакты, такие как изысканные украшения с импортным бисером и одежду из тонкого льна.

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Исследователи считают, что ферме было меньше года, когда поселение было уничтожено пожаром. По словам археологов, во время происшествия никто не погиб.

Работа проводилась Кембриджским археологическим отделом (CAU), в ней ученые подробно описали тысячи артефактов, которые нашли на месте древней фермы. Среди них была даже глиняная чаша с отпечатками пальцев своего владельца, внутри которой все еще были остатки последней трапезы.

Химический анализ показал, что в глиняной посуде оставались частички пшеничной каши, которая была смешана с животными жирами, возможно, козьим или оленьим. Внутри чаши даже оставалась деревянная лопаточка, которое перемешивали еду.

Чаша и лопатка для перемешивания еды Фото: Cambridge Archaeological Unit

"Место раскопок дало подсказки о рецептах завтраков и ужинов бронзового века. Химический анализ кухонной посуды показал следы меда и оленины, поэтому мы предполагаем, что блюдо было некоторым подобием глазированного в меде мяса. Также мясной жир пустили на кашу", — говорит археолог проекта доктор Крис Уэйкфилд из CAU.

Среди жителей фермы, судя по всему, пользовались большим спросом отдельно взятые части дичи. К примеру, для жарки чаще всего использовались ноги кабана.

Среди рыбных блюд чаще всего встречались щука и лещ, которые водились в соседней реке.

Археологи предполагают, что древнее поселение состояло из больших деревянных домов, построенных на сваях над рекой. Поселение должно было располагаться на высоте двух метров над руслом реки, а некоторые из основных строений соединялись пешеходными мостиками.

На ферме могло проживать до 60 человека, включая детей.

Напомним, ученые рассказали, что подавали на стол в эпоху палеолита. Идея о том, что наши предки ели исключительно сырое мясо или траву, в корне ошибочна. Рацион первобытных людей отличался разнообразием и питательностью.