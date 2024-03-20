Астрономы 2000 лет назад увидели новую звезду: выяснилось, что это было на самом деле (фото)

Первые данные наземного телескопа Condor Array Telescope обещают открыть для астрономов невидимую ранее тусклую Вселенную.

С помощью телескопа Condor Array Telescope астрономы выяснили, что за новую звезду наблюдали китайские астрономы в 77 году до н.э. Наблюдения за космосом, сделанные с помощью наземного телескопа предоставили астрономам новый взгляд на тусклую Вселенную. Результаты нескольких исследований были опубликованы в журнале Monthly Notifications of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

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Condor Array Telescope состоит из 6 телескопов, которые с помощью компьютера объединены в единых одиночных телескоп. Он может увидеть и изучать слишком тусклые объекты в космосе.

Что такое взрыв новой?

Одно из первых исследований, которое провели астрономы с помощью телескопа, касалось звезды Z Жирафа, расположенной в 530 световых годах от нас в нашей галактике. Эта звезда принадлежит к классу карликовые новые. Новыми астрономы называют космические взрывы, которые происходят на звездах белых карликах, когда те забирают материю у своих компаньонов. Z Жирафа состоит из двух звезд – белого карлика и похожей на наше Солнце звезды. Когда материя накапливается на поверхности белого карлика в большом количестве, то происходит термоядерная реакция и взрыв с выделением большого количества света. По сути это явление чем-то напоминает сверхновую, только не происходит уничтожение звезды. А карликовые новые являются подкатегорией взрывов новых.

Condor Array Telescope Фото: space.com

Что увидели астрономы 2000 лет назад?

Ученые хотели выяснить, связана ли Z Жирафа с появлением новой звезды, в прямом смысле этого слова, которую увидели китайские астрономы в 77 году до н.э. Z Жирафа часто создает вспышки новых, в результате чего яркость звезды значительно увеличивается.

Еще в 2007 году астрономы обнаружили, что Z Жирафа окружена оболочкой из газа, которая могла появится в результате мощного взрыва новой. Ученые с помощью новых наблюдений измерили, насколько сильно оболочка расширилась за последние годы и вычислили с какой скоростью газ улетал в космос.

Астрономы выяснили, что оболочка расширялась со скоростью, которая соответствует взрыву новой, произошедшему более 2000 лет назад. То есть взрыв новой китайские астрономы в 77 году до н.э. приняли за появление действительно новой звезды.

Z Жирафа. Астрономы выяснили, что оболочка расширялась со скоростью, которая соответствует взрыву новой, произошедшему более 2000 лет назад. То есть взрыв новой китайские астрономы в 77 году до н.э. приняли за появление действительно новой звезды Фото: space.com

Наблюдения позволили обнаружить и вторую, более крупную, но более тусклую, газовую оболочку вокруг карликовой новой. Таким образом ученые подтвердили гипотезу о том, что двойные газовые оболочки должны окружать белые карлики, где часто происходит взрыв новых.

Тусклые оболочки звезд

Также астрономы увидели чрезвычайно тусклую газовую оболочку, которая окружает повторяющуюся новую. Этот класс взрывов вызван тем, что белые карлики собирают материю и становятся нестабильными, но взрывы неоднократно происходят в масштабе менее 100 лет. Такая оболочка была обнаружена вокруг белого карлика в галактике Андромеды. Выяснилось, что взрывы новой происходят каждый год и в результате образуются гигантские, но очень тусклые оболочки.

Также астрономы обнаружили газовую оболочку вокруг звезды KT Эридана, которая производит взрывы новой каждые 40-50 лет. Но эта оболочка оказалась в 50 раз больше, чем у других представителей данного класса. Ученые считают, что происходит столкновение оболочек разных новых в течение десятков тысяч лет и это провоцирует их рост.

Иллюзия в галактике NGC 5907

Еще астрономы изучили потоки звезд, которые окружают спиральную галактику NGC 5907, расположенную примерно в 50 млн световых лет от нас. Подобные потоки звезды возникают, когда большие галактики притягивают к себе галактики-спутники и вытягивают из них звезды, при этом разрушая сам объект.

Галактика NGC 5907 Фото: space.com

Прошлые наблюдения показали, что потоки звезд образуют две спиральные петли, но дальнейшие наблюдения их не обнаружили. С помощью Condor Array Telescope астрономы выяснили, что действительно никакой спиралевидной особенности вокруг галактики нет. Ученые предположили, что это иллюзия, появившаяся в ходе обработки изображений.

Также Фокус писал о том, что ученые создали ультрачерное покрытие для космических телескопов, которое поглощает почти весь свет. Исследователи придумали способ еще более улучшить космические обсерватории.