Пятно света оказалось древнейшей галактикой: нужно менять модель эволюции Вселенной (фото)

Обнаруженный объект в 10 раз массивнее, чем уже известные галактики из ранней Вселенной.

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Два года назад космический телескоп Хаббл обнаружил маленькое пятно света в далеком космосе, но наблюдения с помощью космического телескопа Уэбб показали, что на самом деле это одна из самых древних известных галактик. Она более массивная и более зрелая, чем предполагают модели эволюции галактик в ранней Вселенной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

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Астрономы выяснили, что маленькое пятно света является огромной массивной галактикой, которая существовала через 510 млн лет после Большого взрыва. Для сравнения возраст Вселенной составляет 13,8 млрд лет, а потому галактика, получившая название Gz9p3 существовала на ранних этапах эволюции космоса.

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Более массивная и более старая галактика, чем предполагалось

Как и другие галактики, обнаруженные телескопом Уэбб в ранней Вселенной, Gz9p3 имеет намного большую массу и является более зрелой, чем предполагают модели эволюции галактик в ранней Вселенной. Ученые считают, что в этой галактике существовало уже несколько миллиардов звезд всего через несколько сотен миллионов лет после рождения Вселенной.

До сих пор ученые пытаются понять, как галактики в этот период могли набрать такую большую массу и стать такими большими, ведь для этого требуется намного больше времени. Но галактика Gz9p3 еще более загадочная, ведь она не просто имеет огромную массу, но и в 10 раз массивнее других галактик, обнаруженных в ранней Вселенной в примерно тот же период времени.

Одно из самых древних слияний галактик

Астрономы выяснили, что эта галактика имеет сложную форму с двумя яркими пятнами, которые раскрывают два ее плотных ядра. Это указывает на то, что Gz9p3, вероятно, была создана, когда две ранние галактики столкнулись. Это столкновение, возможно, все еще продолжалось в то время, когда свет далекой галактики достиг телескопа Уэбб. Таким образом, по словам ученых, они наблюдали одно из самых древних слияний галактик известных на сегодняшний день.

Астрономы выяснили, что эта галактика имеет сложную форму с двумя яркими пятнами, которые раскрывают два ее плотных ядра Фото: NASA

Кроме того, что астрономы определили возраст, массу и форму древней галактики, они смогли тщательно изучить ее звездное население, которое состоит из старых и молодых звезд. Оказалось, что популяция старых звезд намного больше, чем предполагали модели, а также наблюдения показали, что древние галактики становились более химически зрелыми, то есть их звезды наполнялись более тяжелыми, чем водород и гелий элементами, быстрее, чем предполагалось.

Массивные галактики существовали раньше, чем ожидалось

Таким образом новое исследование предоставило доказательства быстрого и эффективного накопления звезд и тяжелых химических элементов вскоре после Большого взрыва, связанного с продолжающимися слияниями галактик. Это доказывает, что массивные галактики с несколькими миллиардами звезд существовали раньше, чем ожидалось.

Сейчас известно, что слияния галактик провоцируют бурное появление новых звезд за счет притока нового газа и это приводит к увеличению звездного населения. Большинство крупных галактик во Вселенной выросли таким образом.Даже наша галактика выросла в результате слияний и, хотя сейчас в Млечном Пути наблюдается низкий уровень появления новых звезд, все изменится примерно через 4 млрд лет. Тогда наша галактика столкнется с галактикой Андромеды. Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что две галактики уже начали процесс обмена звездами.

Наблюдение за галактикой Gz9p3 привело ученых к выводу, что галактики в ранней Вселенной могли быстро набирать массу за счет слияний, но эффективность образования новых звезд оказалась выше, чем предполагалось. Таким образом модели эволюции ранней Вселенной придется корректировать.

Также Фокус писал о том, что астрономы сделали новый более детальный снимок Остатка сверхновой в Парусах. Эта туманность образовалась после взрыва массивной звезды 11 000 лет назад.