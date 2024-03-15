Пляма світла виявилася найдавнішою галактикою: потрібно змінювати модель еволюції Всесвіту (фото)

Виявлений об'єкт у 10 разів масивніший, ніж уже відомі галактики з раннього Всесвіту.

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Два роки тому космічний телескоп Габбл виявив маленьку пляму світла в далекому космосі, але спостереження за допомогою космічного телескопа Вебб показали, що насправді це одна з найдавніших відомих галактик. Вона більш масивна і більш зріла, ніж припускають моделі еволюції галактик у ранньому Всесвіті. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Astronomy, пише Space.

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Астрономи з'ясували, що маленька пляма світла є величезною масивною галактикою, яка існувала через 510 млн років після Великого вибуху. Для порівняння вік Всесвіту становить 13,8 млрд років, а тому галактика, що отримала назву Gz9p3 існувала на ранніх етапах еволюції космосу.

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Більш масивна і старіша галактика, ніж передбачалося

Як і інші галактики, виявлені телескопом Вебб у ранньому Всесвіті, Gz9p3 має набагато більшу масу і є більш зрілою, ніж припускають моделі еволюції галактик у ранньому Всесвіті. Вчені вважають, що в цій галактиці існувало вже кілька мільярдів зірок всього через кілька сотень мільйонів років після народження Всесвіту.

Досі вчені намагаються зрозуміти, як галактики в цей період могли набрати таку велику масу і стати такими великими, адже для цього потрібно набагато більше часу. Але галактика Gz9p3 ще загадковіша, адже вона не просто має величезну масу, а й у 10 разів масивніша за інші галактики, виявлені в ранньому Всесвіті в приблизно той самий період часу.

Одне з найдавніших злиттів галактик

Астрономи з'ясували, що ця галактика має складну форму з двома яскравими плямами, які розкривають два її щільні ядра. Це вказує на те, що Gz9p3, ймовірно, була створена, коли дві ранні галактики зіткнулися. Це зіткнення, можливо, все ще тривало в той час, коли світло далекої галактики досягло телескопа Вебб. Таким чином, за словами вчених, вони спостерігали одне з найдавніших злиттів галактик відомих на сьогоднішній день.

Астрономи з'ясували, що ця галактика має складну форму з двома яскравими плямами, які розкривають два її щільні ядра Фото: NASA

Крім того, що астрономи визначили вік, масу і форму стародавньої галактики, вони змогли ретельно вивчити її зоряне населення, яке складається зі старих і молодих зірок. Виявилося, що популяція старих зірок набагато більша, ніж припускали моделі, а також спостереження показали, що стародавні галактики ставали більш хімічно зрілими, тобто їхні зірки наповнювалися важчими за водень і гелій елементами, швидше, ніж передбачалося.

Масивні галактики існували раніше, ніж очікувалося

Таким чином нове дослідження надало докази швидкого й ефективного накопичення зірок і важких хімічних елементів незабаром після Великого вибуху, пов'язаного з триваючими злиттями галактик. Це доводить, що масивні галактики з кількома мільярдами зірок існували раніше, ніж очікувалося.

Наразі відомо, що злиття галактик провокують бурхливу появу нових зірок за рахунок припливу нового газу, і це призводить до збільшення зоряного населення. Більшість великих галактик у Всесвіті виросли таким чином. Навіть наша галактика виросла в результаті злиттів і, хоча зараз у Чумацькому Шляху спостерігається низький рівень появи нових зірок, все зміниться приблизно через 4 млрд років. Тоді наша галактика зіткнеться з галактикою Андромеди. Як уже писав Фокус, недавнє дослідження припускає, що дві галактики вже почали процес обміну зірками.

Спостереження за галактикою Gz9p3 привело вчених до висновку, що галактики в ранньому Всесвіті могли швидко набирати масу за рахунок злиттів, але ефективність утворення нових зірок виявилася вищою, ніж передбачалося. Таким чином моделі еволюції раннього Всесвіту доведеться коригувати.

Також Фокус писав про те, що астрономи зробили новий детальніший знімок Залишку наднової в Парусах. Ця туманність утворилася після вибуху масивної зірки 11 000 років тому.