Як з'явилися вуглець і кисень: отримано рекордний знімок решток зірки, що вибухнула (фото)

Приголомшливе зображення з роздільною здатністю 1,3 гігапікселя є найбільшим з коли-небудь створених інструментом Dark Energy Camera.

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За допомогою інструменту Dark Energy Camera, встановленим на 4-метровому телескопі імені Віктора Бланко в Міжамериканській обсерваторії Серро Тололо в Чилі, астрономи зробили рекордний знімок залишку зірки, що вибухнула 11 тисяч років тому. Ця величезна хмара з газу і пилу знаходиться на відстані приблизно 800 світлових років від нас, має діаметр 100 світлових років і називається Залишок наднової в Парусах, пише Space.

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Спочатку інструмент Dark Energy Camera був створений для вивчення далеких галактик з метою вимірювання сили темної енергії, яка розширює Всесвіт. Після завершення цих досліджень інструмент почали використовувати і для інших спостережень за космосом.

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Найбільше зображення

Новий знімок Залишку наднової у Вітрилах є найбільшим зображенням, яке будь-коли було створено за допомогою Dark Energy Camera, і має роздільну здатність 1,3 гіагапікселя. І це дозволило астрономам побачити більше деталей знаменитого об'єкта.

Залишок наднової в Парусах має дуже важливе значення для астрономів. Він дає чудове уявлення про те, як проходить пізня стадія еволюції подібних туманностей, і про те, як речовина, викинута під час вибуху наднової, поступово розсіюється в міжзоряному середовищі.

Залишок наднової в Парусах має дуже важливе значення для астрономів. Він дає чудове уявлення про те, як проходить пізня стадія еволюції подібних туманностей, і про те, як речовина, викинута під час вибуху наднової, поступово розсіюється в міжзоряному середовищі Фото: комета

Ударна хвиля від вибуху зірки, що стався 11 тисяч років тому, який і створив залишок наднової, все ще поширюється в космосі, де вона стикається з міжзоряним середовищем і створює тонкі волокна, які видно на знімку.

Під час вибуху в космос полетіли такі хімічні елементи як кальцій, вуглець, мідь, германій, криптон, магній, нікель, кисень і кремній. Ці елементи були створені як у ядрі вже зниклої зірки, так і внаслідок вибуху наднової.

Пульсар у Вітрилах

Але сама зірка, що вибухнула, не зникла. Після неї залишився надщільний об'єкт діаметром 10-12 км, тобто нейтронна зірка. У даному випадку в Залишку наднової в Парусах ховається різновид нейтронної зірки під назвою пульсар, який дуже швидко обертається і випускає потоки радіовипромінювання. Цей об'єкт здійснює 11 обертів навколо своєї осі за секунду і називається пульсар у Парусах.

Пульсар у Парусах є одним із найближчих до Землі пульсарів. Він створює туманність пульсарного вітру, розташовану всередині залишку наднової. Ця відносно маленька туманність створена із заряджених частинок, які відлітають із пульсара і стикаються з речовиною зірки, що вибухнула.

Але сама зірка, що вибухнула, не зникла. Після неї залишився надщільний об'єкт діаметром 10-12 км, тобто нейтронна зірка. У даному випадку в Залишку наднової в Парусах ховається різновид нейтронної зірки під назвою пульсар, який дуже швидко обертається і випускає потоки радіовипромінювання. Цей об'єкт здійснює 11 обертів навколо своєї осі за секунду і називається пульсар у Парусах Фото: комета

Корабель аргонавтів

Залишок наднової в Парусах знаходиться в сузір'ї Вітрила, звідси і назва, але історія цього сузір'я не менш цікава. Кілька тисяч років тому астрономи назвали цю ділянку космосу сузір'я Корабель Арго на честь корабля аргонавтів, який шукали Золоте руно в давньогрецькій міфології. Це сузір'я було настільки величезним, що його 1755 року розділив на три частини французький астроном Нікола Луї де Лакайль. У результаті в цій ділянці космосу тепер існують, крім сузір'я Вітрила, ще й сузір'я під назвою Кіль і Корма. Як видно з назв, відбувся поділ "корабля" на складові відомі частини.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили на Марсі новий вулкан, який ховався у всіх на виду у відомому регіоні планети. Вулкан заввишки 9 км таїть у собі кілька загадок, які ще належить розкрити.

Також Фокус писав про нову теорію, яка пояснює природу темної енергії тим, що вона складається з гіпотетичної форми матерії. Ця матерія не вписується в стандартну модель фізики.