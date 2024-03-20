Внутри Фукусимы: ученые впервые пробрались к расплавленному реактору (видео)

Спустя 13 лет после катастрофы исследователи впервые заглянули в атомную электростанцию и рассмотрели как выглядит ядерный реактор с 880 тоннами радиоактивного топлива.

Операторы электростанции, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), опубликовали первые кадры, сделанные внутри Фукусимы 13 лет спустя после катастрофы. Это изображение стало первым в истории, сделанным изнутри основной структурной опоры, известной как постамент, в первичной защитной оболочке наиболее пострадавшего реактора, пишет Daily Mail.

Отметим, что местные власти и ученые давно надеялись добраться до этого места, чтобы посмотреть активную зону и расплавленное ядерное топливо, которое вытекало из него, когда системы охлаждения станции были повреждены землетрясением и цунами в 2011 году.

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На кадрах видны коричневые объекты различной формы и размера, свисающие из разных мест постамента. Также на снимках видны свисающие комки, однако эксперты не могут определить, являются ли они расплавленным топливом или оборудованием.

Представители TEPCO использовали дроны, которые не были оснащены дозиметрами для измерения радиации, поскольку они должны были оставаться легкими и маневренными. Известно, что внутри трех поврежденных реакторов осталось около 880 тонн высокорадиоактивного расплавленного ядерного топлива. В ходе этого исследования эксперты пытались выяснить, где оно находится и в каком пребывает состоянии — это необходимо для составления плана по удалению ядерного топлива и выведения станции из эксплуатации.

TEPCO пытается узнать больше о его местонахождении и состоянии, чтобы облегчить его демонтаж и вывести завод из эксплуатации Фото: TEPCO

Эксперты отмечают, что камеры дронов не могли видеть дно активной зоны реактора, отчасти из-за темноты защитной оболочки. И все же исследователи считают, что полученная ими информация в дальнейшем может помочь в исследованиях расплавленных обломков, имеющих ключевое значение для разработки технологий и роботов для их удаления.

В то же время ученые признают, что многое остается неизвестным о внутренней части реакторов. Предполагается, что 30-40 летняя цель очистки АЭС, установленная правительством, в действительности слишком оптимистична. В данный момент сложный процесс вывода электростанции из эксплуатации уже отложен на годы из-за технических препятствий и отсутствия данных.

Отметим, что катастрофа на Фукусиме стала одной из самых разрушительных ядерных катастроф в мире. Авария последовала за землетрясением магнитудой 9 у восточного побережья Японии — эти подземные толчки стали одними из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в Японии. Ученые отмечают, что землетрясение стало настолько мощным, что сместило Землю со своей оси и вызвало мощное цунами, пронесшееся над главным японским островом Хонсю.

Данные свидетельствуют, что лишь в результате цунами погибло 18 000 человек. В то же время волна цунами преодолела береговую линию Фукусимы и затопила реактор, в результате он расплавился. Из-за аварии на атомной электростанции 150 000 человек были вынуждены эвакуироваться из окрестностей.

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