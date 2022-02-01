Японские деревья "сошли с ума" после аварии на АЭС Фукусима, – исследование

Ученые говорят, что после аварии на японской АЭС в 2011 году хвойные деревья начали неправильно развиваться из-за радиации.

В новом исследовании, которое было опубликовано в журнале Plants, ученые описали изменения в структуре хвойных деревьев и других растений, которые находятся близко к атомной электростанции "Фукусима" в Японии, сообщает Newsweek.

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В 2011 году на атомной электротснации "Фукусима" в Японии произошла авария, которую вызвало цунами, частично затопившее станцию. Цунами, в свою очередь, возникло из-за землетрясения силой 9,1 балла по шкале Рихтера в Тихом океане.

В результате аварии окружающую среду накрыло ионизирующее излучение и радиоактивные вещества, которые попали и на растущие рядом растения, в том числе хвойные деревья.

Ионизирующее излучение, примером которого является ядерное излучение, представляет собой вид энергии, удаляющий электроны из атомов и молекул, с которыми он соприкасается в воздухе, жидкостях и твердых материалах, что делает его потенциально очень опасным для живых организмов.

[ + – ] Японская полиция ищет выживших после цунами в зоне отчуждения, после аварии на станции "Фукусима" Фото: newsweek

Авторы исследования, которые изучили жизнь растений после катастрофы, увидели, что они подверглись необычным мутациям.

Ученые исследовали мутовки — места, где иголки растут из центральной точки, у хвойных деревьев. В результате они обнаружили необычную аномалию. Иголки начали расти неравномерно, а в некоторых местах даже вообще исчезли.

По словам ученых, количество таких странных мутаций соответствует количеству радиации, которую получили деревья. А скорость этих мутаций прямо пропорциональна дозе ионизирующего излучения.

Исследователи делают вывод, что ионизирующее излучение может изменять структуру хвойных деревьев. По словам ученых, такие аномалии очень похожи на обнаруженные мутации на хвойных деревьях в 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС.

Напоминаем, что взрыв на АЭС "Фукусима" создал новый вид высокорадиоактивных минеральных частиц.