Взрыв на "Фукусима-1" создал новый вид высокорадиоактивных минеральных частиц

Исследователи обнаружили частицы в 20-километровой зоне отчуждения.

Спустя почти 10 лет после катастрофы на АЭС "Фукусима-1" исследователи обнаружили в осадках новый вид высокорадиоактивных минеральных частиц. Об этом сообщает Forbes.

АЭС сильно пострадала от землетрясения и цунами, обрушившихся на Японию 11 марта 2011 года. Цунами спровоцировало отключение аварийных генераторов, необходимых для охлаждения реакторов, что привело к частичному расплавлению одной из шести активных зон реактора. После этого последовал взрыв, который выбросил в воздух большое количество радиоактивного материала.

Осадки загрязнили окружающую территорию высоким уровнем радиоактивного урана, стронция, лития, серы и циркония.

Анализируя образцы почвы на зараженной территории, исследователи из Университета Кюсю обнаружили частицы размером 300 микрометров. Они состояли из аморфного кремнезема со следами радиоактивного цезия и углерода в стеклообразной матрице. Поверхность частиц была покрыта частичками сплава свинца и олова, алюмосиликатными минералами, кварцем и известняком.

По словам ученых, найденные минеральные частицы образовались при расплавлении и взрыве в активной зоне реактора. Высокая температура частично испарила защитный сосуд. Капли стекла конденсировались из газообразной смеси, включая в себя фрагменты металла и бетона. Химические следы и радиоактивные элементы в матрице стекла соответствуют составу ядерного топлива в последние моменты расплавления активной зоны.

Из-за достаточно большого размера, частицы не имеют ограниченное воздействие на здоровье, лишь в случае прямого контакта. После катастрофы власти объявили 20-километровую территорию вокруг АЭС запретной зоной.

К тому же, несмотря на высокую радиоактивность, обнаруженные частицы слишком велики, чтобы они могли распространиться с водой или ветром за пределы запретной зоны.