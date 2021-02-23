Вибух на "Фукусіма-1" створив новий вид високорадіоактивних мінеральних часток

Дослідники знайшли частинки в 20-кілометровій зоні відчуження.

Майже через 10 років після катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" дослідники знайшли в опадах новий вид високорадіоактивних мінеральних часток. Про це повідомляє Forbes.

АЕС сильно постраждала від землетрусу та цунамі, що обрушилися на Японію 11 березня 2011 року. Цунамі спровокувало відключення аварійних генераторів, необхідних для охолодження реакторів, що призвело до часткового розплавлення одного із шести активних зон реактора. Після цього стався вибух, який викинув у повітря велику кількість радіоактивного матеріалу.

Опади забруднили навколишню територію високим рівнем радіоактивного урану, стронцію, літію, сірки і цирконію.

Аналізуючи зразки грунту на зараженій території, дослідники з Університету Кюсю знайшли частинки розміром 300 мікрометрів. Вони складалися з аморфного кремнезему з рештками радіоактивного цезію та вуглецю в склоподібній матриці. Поверхня частинок була покрита частинками сплаву свинцю та олова, алюмосилікатними мінералами, кварцом і вапняком.

За словами вчених, знайдені мінерали утворилися під час розплавлення та вибуху в активній зоні реактора. Висока температура частково випарувала захисну посудину. Краплі скла конденсувалися з газоподібної суміші, вміщаючи в собі фрагменти металу та бетону. Хімічні рештки і радіоактивні елементи в матриці скла відповідають складу ядерного палива в останні моменти розплавлення активної зони.

Через досить великий розмір, частки не мають обмежений вплив на здоров'я, лише в разі прямого контакту. Після катастрофи влада оголосила 20-кілометрову територію навколо АЕС забороненою зоною.

До того ж, незважаючи на високу радіоактивність, знайдені частинки занадто великі, щоб вони могли поширитися з водою або вітром за межі забороненої зони.