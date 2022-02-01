Японські дерева "збожеволіли" після аварії на АЕС Фукусіми, – дослідження

Учені кажуть, що після аварії на японській АЕС у 2011 році хвойні дерева почали неправильно розвиватися через радіацію.

У новому дослідженні, яке було опубліковано в журналі Plants, учені описали зміни в структурі хвойних дерев та інших рослин, що перебувають близько до атомної електростанції "Фукусіма" в Японії, повідомляє Newsweek.

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У 2011 році на атомній електротснації "Фукусіма" в Японії сталася аварія, яку викликало цунамі, що частково затопило станцію. Цунамі, у свою чергу, виникло через землетрус силою 9,1 бала за шкалою Ріхтера в Тихому океані.

Унаслідок аварії навколишнє середовище накрило іонізуюче випромінювання та радіоактивні речовини, які потрапили й на рослини, що ростуть поруч, у тому числі хвойні дерева.

Іонізуюче випромінювання, прикладом якого є ядерне випромінювання, є видом енергії, що видаляє електрони із атомів і молекул, із якими він стикається в повітрі, рідинах і твердих матеріалах, що робить його потенційно дуже небезпечним для живих організмів.

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Автори дослідження, які вивчили життя рослин після катастрофи, побачили, що вони зазнали незвичайних мутацій.

Учені досліджували колотівки – місця, де голки ростуть із центральної точки, біля хвойних дерев. Урезультаті вони виявили незвичну аномалію. Голки почали рости нерівномірно, а деяких місцях навіть узагалі зникли.

За словами вчених, кількість таких дивних мутацій відповідає кількості радіації, яку отримали дерева. А швидкість цих мутацій прямо пропорційна дозі іонізуючого випромінювання.

Дослідники роблять висновок, що іонізуюче випромінювання може змінювати структуру хвойних дерев. За словами вчених, такі аномалії дуже схожі на виявлені мутації на хвойних деревах у 30-кілометровій зоні навколо Чорнобильської АЕС.

Нагадуємо, що вибух на АЕС "Фукусіма" створив новий вид високорадіоактивних мінеральних частинок.