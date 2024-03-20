У берегов Греции находят затонувшие корабли: археологи отыскали подсказки в "Илиаде" Гомера

Один из найденных кораблей, затонувших у острова Касос, датируется 3000 годом до н.э.

Археологи использовали подсказки в древнегреческой поэме Гомера "Илиаде", чтобы найти затонувшие корабли у берегов Греции. Отмечается, что "Илиада" была написана в 800 году до н.э., действие в которой происходит ближе к концу Троянской войны, пишет IFLScience.

В своей работе археологи из Национального исследовательского фонда Греции и Министерства культуры использовали разные исторические источники, чтобы отыскать местонахождение 10 затонувших кораблей. Они пошли ко дну в период между 3000 годом до н.э. и вплоть до Второй мировой войны. Большая часть этих кораблекрушений произошла невдалеке от острова Касос.

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По словам ученых, среди вышеупомянутых источников была "Илиада" Гомера. В ней упоминается остров Касос, который в качестве крупного торгового центра присоединился к борьбе против Трои.

Таким образом археологам удалось найти обломки кораблей периода 3000 г. до н.э., классического периода (около 450 г. до н.э.), римского периода (200 г. до н.э. – 300 г. н.э.), средневекового и османского периодов, а также одну деревянную лодку длиной 25–30 метров.

Поиски в районе острова Касос ведутся с 2019 года с помощью гидролокаторов и других инструментов. За это время удалось обнаружить разные артефакты с затонувших кораблей, что позволило заглянуть в прошлое этого региона.

На затонувших кораблях, преимущественно, находились товары из Европы, Африки и Азии. Среди необычных находок была испанская амфора датируемая 150-170 годами н.э., а также африканские керамические изделия Терра сигиллата, датируемые римской эпохой.

Напомним, археологи нашли корабль времен войны за ухо Дженкинса. Ученые обнаружили британский военный корабль "Тайгер", который затонул в 1742 году в Мексиканском заливе.