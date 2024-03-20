В США воронка проглотила мужчину вместе со спальней: их следов так и не нашли (видео)

Геологи объяснили, что произошло и почему так опасна почва в штате Флорида.

В последние дни в соцсетях снова появились упоминания о случае, который произошел во Флориде, где под одним из жилых домов открылась воронка, которая поглотила спальню вместе с ее хозяином. Этот жуткий случай произошел еще в 2013 году, но до сих пор следы ни мужчины, ни частей разрушенного дома не были найдены, пишет IFLScience.

37-летний Джефф Буш спал в своем доме в Сеффнере, штат Флорида, когда под его спальней образовалась воронка в земле. Дыра была диаметров 6 метров.

Брат погибшего Джереми и его подруга Рейчел услышали, как несчастный мужчина кричит, но не смогли ему помочь.

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"Мы слышали крик Джеффа. Мы побежали по коридору и открыли дверь в его спальню, но все, что мы увидели, была большая дыра. Там не были ни спальни, ни Джеффа", — говорит Рейчел.

Джереми прыгнул в яму, чтобы попытаться спасти брата, но заместитель шерифа вытащил мужчину обратно, так как земля продолжала рушиться.

"Могу поклясться, что слышал, как брат выкрикивает мое имя, прося о помощи", — вспоминает Джереми.

Спасатели так и не смогли отыскать тело Джеффа в открывшейся воронке, которая также проглотила целиком и всю мебель из спальни. Некоторое время спустя инженеры решили, что дом слишком опасен, чтобы продолжать поиски. В итоге, дом снесли, а яму засыпали щебнем.

Но несколько лет спустя провал снова открылся и, к счастью, в этот раз никто не пострадал.

По словам ученых, все дело в том, что штат Флорида богат известняком, который особенно подвержен карстовым воронкам.

"Такие воронки чаще всего встречаются в регионах, которые геологи называют карстовой местностью. В этих регионах, типы горных пород, которые находятся под поверхностью, могут естественным образом растворяться под действием грунтовых вод, которые протекают через них. Эти растворимые породы включают в себя соляные пласты, гипс, известняк и другие карбонатные породы", — объясняют в Геологической службе США.

Когда порода растворилась под действием грунтовых вод, под поверхностью образовались подземные пещеры. В таким местах со временем образуются провалы. К примеру, самая большая карстовая воронка находится в Китае и имеет ширину около 537 метров, а глубину 662 метра.

Напомним, внутри карстовой воронки могут обитать новые виды животных. Ученые думают, что в огромной карстовой воронке в Китае, в которой находится древний лес, обитают новые, еще не обнаруженные животные.